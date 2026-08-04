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Bolsa chilena abre al alza con impulso de Latam gracias a renovadas expectativas de una tregua en Medio Oriente

Las acciones de Concha y Toro también destacaban positivamente en estos primeros negocios, después de que la viña superó las expectativas del mercado tanto en resultados operacionales como en la última línea del segundo trimestre.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 09:41 hrs.

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<p>Bolsa chilena abre al alza con impulso de Latam gracias a renovadas expectativas de una tregua en Medio Oriente</p>

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