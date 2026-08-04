Bolsa chilena abre al alza con impulso de Latam gracias a renovadas expectativas de una tregua en Medio Oriente

La Bolsa de Santiago partió la sesión de este martes con un modesto avance, mientras en general los mercados bursátiles operaban al alza, gracias a la mayor distensión del conflicto en Medio Oriente.

El S&P IPSA subía 0,3% hasta los 11.079,27 puntos en la apertura, con un buen respaldo de Latam Airlines (1,5%), debido a que, siendo una de las acciones más ponderadas dentro del índice, anotaba uno de los mejores desempeños de estos primeros negocios.