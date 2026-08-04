Bolsa chilena abre al alza con impulso de Latam gracias a renovadas expectativas de una tregua en Medio Oriente
Las acciones de Concha y Toro también destacaban positivamente en estos primeros negocios, después de que la viña superó las expectativas del mercado tanto en resultados operacionales como en la última línea del segundo trimestre.
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La Bolsa de Santiago partió la sesión de este martes con un modesto avance, mientras en general los mercados bursátiles operaban al alza, gracias a la mayor distensión del conflicto en Medio Oriente.
El S&P IPSA subía 0,3% hasta los 11.079,27 puntos en la apertura, con un buen respaldo de Latam Airlines (1,5%), debido a que, siendo una de las acciones más ponderadas dentro del índice, anotaba uno de los mejores desempeños de estos primeros negocios.