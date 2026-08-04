Resultados de Entel suben 39,4% en el segundo trimestre y alcanzan los $ 26 mil millones

La compañía elevó sus ingresos consolidados 8% hasta $ 781 mil millones y su Ebitda 8,4%, impulsada por el crecimiento de clientes postpago en Chile y Perú, y por el avance de la fibra en el mercado local.

Entel reportó utilidades netas por $ 26 mil millones en el segundo trimestre de 2026, un alza de 39,4% respecto de igual período del año anterior, informó la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El resultado estuvo impulsado por el crecimiento de los ingresos de servicios móviles y por la venta de equipos, indicó la empresa.

Los ingresos consolidados crecieron 8,0% hasta los $ 781 mil millones, con alzas de 7,1% en Chile y de 9,3% en Perú. El Ebitda, en tanto, llegó hasta los $ 220 mil millones, lo que supone un incremento de 8,4%.

En 12 meses, la firma sumó 1,16 millones de abonados postpago, un alza de 8,8%, hasta alcanzar 14,5 millones.

En este resultado, Perú aportó 770 mil (+14,8%) y Chile 396 mil (+4,9%). Con ello, la compañía llegó a 20,3 millones de clientes móviles consolidados, de los cuales 10,2 millones están en Chile y 10 millones en Perú, manteniendo el liderazgo en el mercado chileno y la segunda posición en el país vecino.

“Estos resultados muestran que estamos creciendo con solidez en los dos mercados donde operamos”, afirmó el vicepresidente de finanzas corporativas de Entel, Marcelo Bermúdez.

En el negocio hogar en Chile, las conexiones de internet por fibra crecieron 25,7%, hasta las 515 mil, mientras que en Perú el despliegue comercial del segmento -tras el acuerdo con Wi-Net- comenzaría en el último trimestre de 2026.

Entre los hitos del período, la compañía destacó su programa “Primera Respuesta” durante la reciente emergencia climática: liberó servicios a clientes con deuda entre Atacama y Los Lagos, activó sin costo su red satelital Direct to Cell en alianza con Starlink y suspendió los cortes por facturas impagas, medidas que elevaron en 120% el envío de mensajes satelitales.