Empresas de telecomunicaciones despliegan carros móviles de emergencia para reforzar conectividad y activan roaming automático en Coquimbo y Atacama
Ante la emergencia por el sistema frontal, la iniciativa se desplegó en las comunas de Los Vilos, Illapel, Río Hurtado, Paihuano, Combarbalá y Canela (Coquimbo), y Alto del Carmen, Freirina y Vallenar (Atacama).
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Ante las fuertes lluvias que afectan a la región de Coquimbo y Atacama, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) junto a empresas del sector anunciaron el despliegue de 10 carros móviles de emergencia para reforzar la conectividad en las zonas afectadas.
Estos equipos brindan conectividad de emergencia de servicios de voz y datos en localidades donde las antenas de telecomunicaciones se han visto interrumpidas en su operación, debido a la falta de suministro eléctrico y al agotamiento de sus sistemas de respaldo energético.
Tras la colocación de estos dispositivos, el gobierno hizo un llamado a mantener un uso responsable de estas redes, para privilegiar la mensajería de texto o aplicaciones como WhatsApp, y así evitar la congestión y facilitar la comunicación en zonas afectadas.
Además, las autoridades destacaron que desde el pasado 18 de julio todas las compañías activaron el Roaming Automático de Emergencia (RAN-E), en coordinación con Senapred, para todas las comunas de la región de Coquimbo y Atacama con el fin de facilitar la conectividad de las personas, independiente de la empresa de telecomunicaciones que utilicen.
Distribución de los carros móviles
Las comunas que cuentan con despliegue de carros móviles de emergencia son Los Vilos, Illapel, Río Hurtado, Paihuano, Combarbalá y Canela (Coquimbo), y Alto del Carmen, Freirina y Vallenar (Atacama).
En relación con los cuatro carros destinados por Senapred y la empresa ClaroVTR, Los Vilos está próximo a concretar su despliegue. En paralelo, continúan las labores de traslado e instalación hacia Paihuano -cuya ruta se encuentra interrumpida-, Combarbalá e Illapel.
Durante el fin de semana, Entel apoyó con un carro móvil de emergencia a la localidad de Canela, que ya se encuentra operativo; mientras que la compañía WOM facilitó un carro móvil para atender la emergencia en Río Hurtado. Por su parte, Movistar dispuso otro carro móvil, pero está a la espera de definir su ubicación.
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