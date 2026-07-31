WOM avanza a contrarreloj para cumplir despliegue 5G, en medio de dudas en la industria

Dos meses y un día. Ese es el plazo que tiene WOM para cumplir con el segundo hito acordado junto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en septiembre de 2025 y así poder cerrar definitivamente el conflicto generado por el incumplimiento de parte de la firma en el despliegue del denominado concurso 5G a fines de 2023.

Ante el Ciadi –instancia a la que WOM recurrió en 2024 acusando una presunta falta de colaboración por parte del Estado chileno– ambos lados pactaron, además de un alto pago desde el bolsillo de la firma de telecomunicaciones, un estricto cronograma a cumplir.

Este contempla tres fechas: el 5 de marzo de 2026, donde WOM debía tener el 100% de las localidades obligatorias desplegadas (hito que ya cumplió); el 30 de septiembre, para presentar el 90% del proyecto técnico restante; y el próximo 31 de diciembre, para dar por terminado el 100% del proyecto.

Y esas, precisamente, son las fechas que se avecinan.

Mientras que desde WOM adelantaron a DF que ya lleva un 86% del despliegue comprometido y que siguen “trabajando para cumplir con los hitos fijados”; según actores de la industria, el calendario podría estar más ajustado de lo que parece.

En concreto, dos fuentes conocedoras del proceso de avance de WOM alertaron a DF que, de mantener el ritmo actual, la compañía podría no llegar a la próxima meta, arriesgando diferentes y altas sanciones.

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Compromiso para finalizar el proyecto

Consultada sobre las inquietudes suscitadas dentro de la industria, WOM apuntó que ya cumplió exitosamente la primera etapa pactada, en marzo de 2026, con las 366 localidades obligatorias comprometidas.

De momento, detalló, siguen avanzando permanentemente para cumplir con los hitos fijados, lo que “reafirma el compromiso de WOM de finalizar el proyecto el 31 de diciembre del 2026”, señaló la empresa.

Además, aseguró que son “conscientes de la magnitud y complejidad de este desafío; por eso nuestros equipos continúan desplegando todo su esfuerzo para alcanzar el objetivo dentro de los plazos acordados”.

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Subtel: el contrato “tiene que cumplirse”

Desde su vereda, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, afirmó que han estado “permanentemente monitoreando” los avances de este acuerdo y sus plazos.

De hecho, detalló que tienen “mesas de trabajo semanales para ayudarlos en la permisología, particularmente en lo que se refiere a otras entidades públicas. Ellos tienen un stock de trámites pendientes en Bienes Nacionales, por ejemplo”, mencionó.

Pero, si bien como Subtel buscan “facilitar” este proceso, precisó Garrido, “también es su responsabilidad garantizar que el despliegue se haga en los plazos. Lo que se acordó (en el Ciadi) fue libremente dispuesto por las partes, acordado en un documento oficial, obligatorio. Entonces, tiene que cumplirse. Hay garantías asociadas y nosotros las haremos efectivas”.

Por este mismo proceso, cabe recordar, WOM ya ha desembolsado cerca de UF 352.900 (unos US$ 15 millones) a beneficio del Estado, por boletas de garantías. Por ahora, no obstante, queda por pagar otra compensación por UF 950 mil (US$ 14,38 millones), la cual podrá desembolsarse en obras o en cash.

En caso de incumplimiento

Las reglas fueron claras. En septiembre pasado, Subtel publicó que el incumplimiento de las fechas implicaría sanciones que incluyen y el cobro de nuevas garantías proporcionales, y “el inicio inmediato de un procedimiento infraccional de caducidad de concesión y con ello la pérdida del espectro asignado”. Estas, en concreto, son las bandas 700 MHz, AWS y 3.5 GHz.

Ahora, ¿qué podría explicar las inquietudes surgidas sobre un posible incumplimiento? Desde la industria, el director ejecutivo de G&A Consultores, Daniel Gurovic, señaló a DF que, pese a que los actuales dueños de WOM –los fondos BlackRock, Moneda Asset Management y Amundi SA– inyectaron capital luego del Chapter 11, principalmente en marketing, no contaban con que competidores como Claro lanzaran campañas fuertes para “capturar, retener e incluso quitar clientes a WOM”.

En portabilidad numérica móvil pospago, apuntó que el número neto de usuarios fue de +143 mil clientes en Claro el primer trimestre del año, mientras que WOM perdió casi 29 mil. “Esto probablemente tuvo un impacto directo en la disminución de los flujos para inversiones y despliegue; y seguramente tuvieron que bajar el ritmo”.

Con todo, las fuentes conocedoras señalan que WOM aún puede hacer un esfuerzo, ampliar su equipo técnico y lograr llegar a la meta a tiempo.

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