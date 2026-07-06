Grupo Vytal reordena CHV, trae de vuelta exejecutivos de Warner y busca fortalecer el negocio de contenidos

A seis meses de asumir el control de Chilevisión, la firma liderada por Tomás Yankelevich, junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann, ajustó áreas clave del canal. Según fuentes de la industria, el grupo también busca expandirse mediante la adquisición de canales de televisión en América Latina, estrategia que comenzó a materializarse en marzo con la compra de Latina TV en Perú.

No es la primera vez que Tomás Yankelevich cruza las puertas de Chilevisión. El ejecutivo argentino conoce de cerca el canal desde la época en que WarnerMedia era su controlador. Sin embargo, esta vez volvió con un rol distinto: como uno de sus dueños y con un plan que va más allá de administrar una señal de televisión.

A seis meses de concretar, junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann -socios en el holding Vytal Group- la compra de Chilevisión a Paramount, la nueva administración comenzó a desplegar una reorganización que abarca tanto el organigrama como el modelo de toma de decisiones. El objetivo, según diversas fuentes de la industria, es fortalecer el negocio de contenidos y convertir a la estación en una plataforma capaz de desarrollar, distribuir y monetizar sus producciones.

Una de las primeras señales de la mano del argentino fue el regreso de ejecutivos que ya habían trabajado junto a Yankelevich durante la etapa de WarnerMedia. Entre ellos figuran Ricardo Pichetto, quien asumió como director de Producción y Operaciones, y Francisco Espinoza, como director de Planificación de Contenidos. Según fuentes de la industria, ambos, junto con Yankelevich, conforman hoy el principal núcleo de decisiones en materia de contenidos del canal.

Aunque el controlador reside entre Miami y Buenos Aires, mantiene una participación permanente en la gestión de la señal ubicada en la exfábrica Machasa. Fuentes conocedoras de la operación aseguran que participa regularmente en reuniones y videoconferencias con el equipo creativo.

Consultado Chilevisión, el canal señaló que "Tomás Yankelevich es el socio mayoritario de Vytal Group, holding controlador de Chilevisión y, como tal, tiene un rol clave y activo en la estrategia de desarrollo y crecimiento del canal, tanto en el área programática como en innovación y desarrollo. Ello se complementa con los roles de los socios Jorge Carey, en la Dirección Ejecutiva, y Edgar Spielmann, en la Presidencia del Directorio".

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Nuevos fichajes y estrategia

El reordenamiento también alcanzó otras áreas corporativas. La histórica fiscal de El Mercurio, Carolina Assael, dejó ese medio para asumir la gerencia Legal de Chilevisión, mientras que la gerencia de Recursos Humanos volvió a quedar en manos de Pamela Rodríguez, ejecutiva que anteriormente ya había trabajado en la estación. A ello se sumó la renovación de la dirección de Prensa con el liderazgo de Rodrigo Cabezas.

El canal explicó que durante estos primeros seis meses ha trabajado en la implementación de una estrategia destinada a fortalecer su liderazgo en la industria. "Un pilar fundamental de esta nueva estrategia es potenciar el capital humano de Chilevisión, lo que permite crear contenidos multiplataforma aún más relevantes, diversos y emocionalmente poderosos", señaló.

Durante este proceso, Diario Financiero constató que los cambios de personal fueron acotados y se limitaron a la desvinculación de 14 trabajadores del área de Producción. Desde la estación descartan una reestructuración profunda y sostienen que los ajustes respondieron a cambios organizacionales, eficiencias operacionales y modificaciones en algunos productos.

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La apuesta por fortalecer el negocio de contenidos también se desarrolla en un contexto de resultados desafiantes. Según los estados financieros al cierre del primer trimestre de 2026, Chilevisión registró ingresos por $ 15.108 millones, un 8% menos que los $ 16.431 millones obtenidos en igual período del año anterior.

Si bien el costo de ventas disminuyó desde $ 13.931 millones a $ 13.094 millones, ello no logró compensar el aumento de los gastos de administración y otros egresos. Como resultado, las pérdidas del canal entre enero y marzo de este año pasaron de $ 1.377 millones a $ 3.647 millones.

Pese a ese escenario financiero, Chilevisión continúa disputando estrechamente el liderazgo de la televisión abierta. De acuerdo con cifras oficiales de Kantar Ibope, durante el primer semestre de 2026 la señal de Vytal Group promedió 403.144 personas por minuto, frente a las 429.452 de Mega, que lideró la audiencia y ganó cinco de los seis meses del período. Más atrás se ubicaron Canal 13, con 291.316 personas por minuto, y TVN, con 238.374.

Sin embargo, la administración también destaca que durante junio la señal alcanzó un alcance multiplataforma de 16 millones de personas -equivale al 95,8% de la población- impulsado por la transmisión de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Solo por dar un ejemplo, el partido entre México e Inglaterra (de este domingo) es, hasta ahora, el evento más visto del año y desde el inicio del nuevo sistema de medición de audiencias, en abril de 2025, con un alcance promedio de más de 4,5 millones de personas", señaló el canal.

Chilevisión también destacó el desempeño de programas como Chilevisión Noticias, Sabingo, Contigo en Directo, La Divina Comida: Desafío Duplas y Plan Perfecto.

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Mirada regional

La reorganización de Chilevisión también responde a una estrategia de mayor alcance. Según fuentes de la industria, Vytal Group busca construir una plataforma regional enfocada en la producción, distribución y comercialización de contenidos.

El primer paso fue la adquisición de Latina TV en Perú, concretada en marzo. Las mismas fuentes sostienen que el holding continúa evaluando nuevas oportunidades para comprar canales de televisión en América Latina.

De concretarse nuevas operaciones, Chilevisión pasaría a convertirse en uno de los principales polos de producción de ese proyecto regional liderado por Tomás Yankelevich.

Consultada la compañía, respondió “estamos contestando como Chilevisión no nos corresponde hablar de los planes del holding en otros países”.