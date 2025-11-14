Paramount vende Chilevisión a Jorge Carey, Tomás Yankelevich y Edgar Spielmann

Paramount llegó un acuerdo para la venta de Chilevisión con Vytal Group LTD, operación que queda sujeta a las aprobaciones regulatorias y condiciones habituales de cierre.

Paramount da un nuevo paso en la reconfiguración de su negocio en América Latina. La compañía alcanzó un acuerdo para vender su señal de televisión abierta en Chile, Chilevisión a Vytal Group LTD, operación que queda sujeta a las aprobaciones regulatorias y condiciones habituales de cierre.

Vytal group es un holding liderado por Tomás Yankelevich, quien estará junto a Edgar Spielmann y Jorge Carey en el proyecto, si es aprobado por las autoridades regulatorias.

La movida se suma a la reciente venta de Telefe en Argentina, concretada hace unas semanas, y responde a un giro estratégico global: concentrar recursos en las áreas que la compañía considera con mayor potencial de crecimiento a largo plazo. En ese mapa, el streaming aparece al centro de la apuesta.

Paramount+ y Pluto TV -sus plataformas de suscripción y AVOD, respectivamente- han mostrado un crecimiento sostenido en la región, impulsando un cambio interno para alinear operaciones y preparar a la firma para un consumo cada vez más digital.

En una comunicación interna, la empresa agradeció el trabajo del equipo de Chilevisión y destacó el rol del canal bajo el liderazgo de Iñaki Vicente, señalando que el grupo logró consolidarlo como líder de audiencia y un referente entre los broadcasters de la región.

Pese a la desinversión en Chile y Argentina, la compañía subrayó que mantiene su compromiso con otros activos internacionales, como Channel 5 en el Reino Unido y Network 10 en Australia, ambos considerados estratégicos dentro de su portafolio actual.

La operación marca un nuevo capítulo para Chilevisión, que pasará a manos de un actor local, mientras Paramount afina su estructura global para competir en un mercado donde los contenidos, los datos y la escala digital definen el futuro.