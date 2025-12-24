Mónica Cavallini deja la gerencia general del gremio de fondos mutuos tras 20 años en el cargo

Ingresó a la Asociación de Fondos Mutuos en 2005. La actual gerenta de desarrollo, Macarena Ossa, asumirá el cargo de forma interina.

La timonel de la Asociación de Fondos Mutuos (AFM) anunció su salida tras dos décadas encabezando el gremio. Este miércoles en la mañana, la AFM anunció a través de un comunicado que Mónica Cavallini deja la gerencia general de la organización, cargo que asumió en 2005.

“Su salida se enmarca en un proceso de cierre de ciclo personal tras 20 años de trayectoria al frente del gremio”, explicó la asociación.

En esta línea, el gremio destacó que “durante su gestión lideró iniciativas enfocadas en mejorar la información al inversionista, promover la autorregulación y facilitar la comprensión de los productos, a través de la creación de herramientas como el sistema de categorización de fondos”.

“En materias de educación financiera trabajó en el desarrollo de varias iniciativas, como el taller ‘A Fondo en mi Futuro’, destinado a estudiantes de enseñanza media”, añadieron.

En términos de mercado, durante las dos décadas de Cavellini, “la industria de fondos mutuos registró un crecimiento sostenido de patrimonio administrado, pasando de US$ 14 mil millones en 2005, a más de US$ 95 mil millones, equivalente a cerca del 27% del PIB chileno en 2025”, destacó la AFM.

“Mientras que los partícipes, aumentaron de 550 mil a 3,7 millones de aportantes”, añadió.

El gremio también resaltó su participación como directora de la International Investment Funds Association (IIFA) y su rol como fundadora y expresidenta de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN).

De acuerdo a la AFM, Cavallini “seguirá ligada al gremio relacionándose con entidades internacionales y continuará apoyando a la Asociación en calidad de asesora”.

En tanto, tras su salida, asumirá la gerencia general interina la actual gerenta de desarrollo, Macarena Ossa.