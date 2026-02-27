Click acá para ir directamente al contenido
Mario Farren, exbanquero de Citibank, asumirá la presidencia de BancoEstado

El ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en Finanzas de la Universidad de Chicago fue asesor de mercado financiero del comando presidencial de José Antonio Kast. Anteriormente, fue superintendente de Bancos en Piñera II.

Por: R. Carrasco y N.. Cáceres

Publicado: Viernes 27 de febrero de 2026 a las 14:00 hrs.

Foto: Julio Castro

