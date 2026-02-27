Mario Farren, exbanquero de Citibank, asumirá la presidencia de BancoEstado
El ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en Finanzas de la Universidad de Chicago fue asesor de mercado financiero del comando presidencial de José Antonio Kast. Anteriormente, fue superintendente de Bancos en Piñera II.
Aunque había transmitido a sus cercanos que no tenía intenciones de asumir un cargo en la nueva administración que liderará el Presidente Electo, José Antonio Kast (JAK), finalmente, el exbanquero de Citibank, Mario Farren, será el próximo presidente de BancoEstado.
Tras una extensa reunión con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, donde se delineó el rol que deberá cumplir al mando del banco estatal, Farren aceptó la propuesta.
Ahora, solo falta por conocer el resto del comité ejecutivo de BancoEstado, principal órgano de gobierno corporativo de la institución y que está compuesto por un presidente -en este caso Farren-, un vicepresidente y un gerente general.
Se espera que el exCitibank busque los nombres que completen el mencionado comité.
Hombre de confianza
La historia entre Kast y Farren tiene un hilo conductor: el fallecido hermano del Presidente electo, Miguel Kast, fue el primer profesor de economía de Farren en la Universidad de Chile.
“Tengo una gran afinidad y cercanía con los valores y principios que animan a José Antonio. Su hermano fue un hombre de mucha calidad humana, muy comprometido con el desarrollo de las personas desde la perspectiva de la libertad y el desarrollo económico. Veo esos mismos valores en JAK”, afirmó Farren en octubre de 2025, entrevista con DF.
Con el tiempo, la relación entre ellos se intensificó, al punto que Farren apoyó la creación del incipiente movimiento político Republicanos, cuando éste daba sus primeros pasos.
Posteriormente, cuando JAK lanzó su última campaña presidencial en 2025 y que lo llevaría a La Moneda, Farren se sumó al equipo económico que encabezó Quiroz como encargado de mercado financiero, siendo el único comando que puso acento en la industria financiera.
En la Oficina del Presidente Electo (OPE) Farren es un hombre de confianza de Quiroz y suele asistir a reuniones en la sede ubicada en calle La Gloria en Las Condes.
Definiciones
En privado, Farren ha señalado que BancoEstado debe continuar apoyando a la pequeña y mediana empresa; mantener el énfasis en la inclusión financiera con iniciativas como cuentas RUT, cajas vecinas y otras.
Lo anterior, según cercanos a Farren, debe estar apoyado en sistemas robustos, que mejoren los riesgos operacionales del banco y un cuidado en las áreas de cumplimiento.
A nivel general, una de sus ideas matrices es la internacionalización del peso chileno como moneda competitiva frente a otros países
Trayectoria
De profesión ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster en Finanzas de la Universidad de Chicago, tuvo su primera incursión en el sector público en 2018, cuando el exPresidente Sebastián Piñera lo nombró Superintendente de Bancos (hoy CMF) y un año después, asumió como asesor de ciberseguridad de La Moneda. Regresó al sector privado en 2022 y hoy participa de directorios de empresas.
