Exagregado comercial en China alerta que cable submarino a Hong Kong lo podría hacer Perú, "nuestro principal competidor en Asia"

Andreas Piérotic sostuvo que "el desafío será coordinarse con EEUU, Brasil y Argentina para que el cable entre por Chile y no por Perú".

Como conocedor tanto de los modos y costumbres diplomáticas como de la insondable cultura gubernamental china, Andreas Piérotic, ex agregado comercial de Chile en China y frustrado embajador de nuestro país en el gigante asiático, tiene una visión crítica tanto de cómo se llevaron las gestiones relativas al cable submarino de Concón (Chile) a Hong Kong (China), que generó una crisis con Washington y Beijing.

"El tema fue mal llevado por el gobierno, de espaldas a Estados Unidos", resume el también abogado. "Dadas las condiciones geopolíticas, y teniendo relaciones de defensa muy estrechas con Estados Unidos, hubiera esperado que Chile tuviera una política de “no surprises”, y despejara todas las dudas legítimas de EEUU que garantizaran que Chile podrá supervigilar la neutralidad del cable", indica.

-¿Qué tan estratégico es el cable desde Chile a Hong Kong para los intereses de China?

-En realidad, el cable es más importante para el desarrollo de la economía de datos de Chile, Argentina y Brasil que para China.

Creo que Chile no renunciará a aportes importantes para su desarrollo tecnológico. El desafío será coordinarse con EE.UU., Brasil y Argentina para que el cable entre por Chile y no por Perú. Porque de algo no tengo dudas: Chile es un mercado muy pequeño, y el destino final del cable es África e India. El cable se hará en algún momento, y lo que debemos evitar es que desarrolle en su paso la economía de datos de Perú, nuestro principal competidor en Asia.

-¿Qué postura debe tener Chile dada la tensión geopolítica entre China y EEUU?

-Este tiempo exige permanentes y estrechas consultas con nuestros principales socios. Debemos respetar sus intereses, y ellos respetarán los nuestros. Con ambos tenemos excelentes relaciones y Chile tendrá la capacidad diplomática para que no nos exijan sacrificios en detrimento de impulsar el desarrollo de Chile. Los tiempos solo permiten que Chile tenga una política sin sorpresas con ambos países.

En eso, creo que debemos fijarnos en lo que ha hecho el presidente Javier Milei en Argentina, que si bien es el más pro norteamericano de la región, no ha olvidado y descuidado China. Ha habido récord de inversiones y comercio con China bajo su mandato, se ha preocupado de no ofender al Presidente Xi, despejó el uso civil de la base china de Neuquén, e incluso estableció un vuelo directo con China, el único en Sudamérica.

-¿Debiera Chile mantener su neutralidad en cuanto a las inversiones extranjeras? Estados Unidos pide establecer un mecanismo de screening ...

-Debemos tratar de evitar al máximo las decisiones políticas en materia de inversiones. Manteniendo el sentido de realidad de que estamos perdidos en el extremo sur del mundo, y por eso hemos hecho un trabajo honesto aperturista de décadas agradeciendo todas las inversionistas que nos muevan al desarrollo de Chile.

La diplomacia chilena debería concentrarse estos años en cuadriplicar las inversiones y el comercio, dedicarse a promover la construcción de puertos al Pacífico.

Eso no quita que dadas las condiciones reales geopolíticas, debemos aprovechar las buenas relaciones con Estados Unidos y China para consultar y coordinarnos en temas sensibles de manera de evitar al máximo las decisiones políticas en materia de inversiones.

El tema pasa porque la Cancillería tiene que trabajar, sudar más. Y en el caso del cable, no lo hizo.