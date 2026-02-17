Reducción de jornada y reforma de pensiones destacan en primera bilateral en el Ministerio del Trabajo

El encuentro entre Giorgio Boccardo y Tomás Rau se concretó en medio de una jornada donde se activó el movimiento en La Moneda chica.

El estado de avance de las principales reformas impulsadas durante la actual administración por el Ministerio del Trabajo, como la implementación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma de pensiones fueron parte central del análisis que hicieron los titulares de la cartera: el saliente, Giorgio Boccardo; y el que llegará, Tomás Rau.

Ambos protagonizaron este martes la primera reunión bilateral en el marco del proceso de traspaso administrativo. El encuentro tuvo por objetivo revisar los principales ejes de gestión de la cartera y de sus servicios relacionados, para asegurar la continuidad de las funciones del Estado y el adecuado desarrollo de las políticas públicas en curso.

Tras la instancia, Boccardo dijo que fue una reunión de trabajo “muy prolífica donde pudimos ver aspectos que van a ser importantes. Primero, para dar continuidad a la función pública del Estado, pero también entendiendo que en este Ministerio se deben implementar políticas como la Reforma de Pensiones o la Ley 40 horas. En ese sentido también dar las garantías a la ciudadanía de que podrán tener certeza de que las leyes aprobadas se van a implementar en tiempo y forma”.

Como parte de una cita que calificó como “muy productiva”, Rau indicó que pudieron solicitar información propia de la cartera, hicieron consultas y fijaron próximas reuniones para seguir con este proceso. “Estamos agradecidos por la buena disposición del ministro y de todo su equipo”, afirmó.

La antesala del retorno

La bilateral en Trabajo fue parte de una jornada donde volvió el movimiento a la Oficina del Presidente Electo (OPE), la casona ubicada en Las Condes y que es más conocida como La Moneda chica.

A un día del regreso del futuro mandatario, José Antonio Kast, desde sus vacaciones en el sur del país, uno de los primeros en arribar fue el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien comenzará a delinear la estrategia para enfrentar, entre otros desafíos, el déficit estructural estimado en 3,6% del PIB. El próximo jefe de Teatinos 120 deberá compatibilizar el ajuste fiscal proyectado -que busca recortar US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses- con una reducción progresiva del impuesto de primera categoría.

También volvió a sesionar el comité político con la presencia del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado; el designado titular de la Segpres, José García Ruminot; y la próxima vocera de Gobierno, Mara Sedini.

En seguridad, la futura ministra de esa cartera, Trinidad Steinert, tuvo reuniones con el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y antes con el Director General de la PDI, Eduardo Cerna.

Hasta la OPE también arribó Alejandro Irarrázaval, estrecho colaborador de Kast y encargado del equipo de instalación del nuevo Gobierno, quien ha liderado la coordinación del despliegue administrativo y político de cara al cambio de mando. A él se sumó al mediodía el próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.