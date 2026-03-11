Gabriel Boric en su última cadena nacional: "La imagen del Presidente no se mancha por los errores que yo he cometido”
El mandatario aprovechó la instancia para repasar algunos de los logros de su gestión y reconocer los temas pendientes. En esa línea, asumió la responsabilidad del manejo de situaciones como "el caso Hermosilla" y "la venta de la vivienda del exPresidente Allende".
El Presidente de la República, Gabriel Boric, sostuvo su última cadena nacional este martes, una instancia en la que hizo un repaso por todos los hitos de su Gobierno en un mensaje que duró aproximadamente 13 minutos.
En su discurso, reconoció a los mandatarios que ejercieron tras el retorno a la democracia como parte de las bases de su administración y también, a quienes lo acompañaron durante estos cuatro años.
“Los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, quienes después de la gesta que culminó con la recuperación de la democracia en nuestra patria, sentaron las bases sobre las que nos paramos hoy. Somos en el fondo, parte de una larga posta, porque así se construye Chile, con continuidad y cambio”, declaró.
"Soy un presidente joven que asumió esta responsabilidad a los 36 años y la termina a los 40". Y agregó: "Tal como lo señalé el día sábado, me voy con la frente en alto y con las manos limpias".
Entre los hitos, destacó proyectos emblemáticos como el Copago Cero, royalty minero, la Ley TEA, la reforma previsional -que, según dijo, “tanto costó” sacar adelante-, pago de la deuda histórica, el Plan Nacional de Búsqueda, la electromovilidad, Trenes para Chile, la ley de 40 horas, la Ley Papito Corazón, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la Estrategia Nacional del Litio.
También se refirió a los temas pendientes, como el financiamiento de la educación superior, con el fin del CAE y el proyecto de sala cuna universal, "que pese a tener consenso técnico, no se logro el consenso político", señaló.
Asimismo, se refirió a los errores cometidos durante su administración. “Hubo errores que no puedo dejar de reconocer y ya habrá tiempo para, con calma, sacar las lecciones que corresponda. Pienso, especialmente, en el manejo del Caso Monsalve, y en el proceso frustrado de la compra de la casa del exPresidente Salvador Allende. En ambos asumo la responsabilidad”.
Y agregó: “Tengan claro que la imagen del Presidente no se mancha por los errores que yo he cometido”.
Por otra parte, envió un mensaje de cara al cambio de mando. “Mañana, pese a las tensiones de las últimas semanas, y a partir de las conversaciones que he podido tener con quien asumirá esta responsabilidad de la Presidencia de la República, les aseguro, chilenas y chilenos, que tendremos un cambio de mando impecable”.
“Tanto yo como el futuro Presidente (José Antonio) Kast, sabemos que Chile está primero y que, por lo tanto, la democracia, que tanto nos tocó recuperar, es importante cultivarla día a día, y en especial en estos momentos claves de los que ustedes se sienten tan orgullosos”, agregó.
El mandatario saliente aseguró que se dedicará, ahora, a hacer vida "fuera de la primera línea de la política", pero le tendió la mano a Kast para trabajar juntos "en temas de Estado".
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos
Julio Pertuzé, ingeniero y profesor de la UC, es el más conocido de una lista corta que también integran Fernando Lefort y una persona ligada al mundo financiero institucional.
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
