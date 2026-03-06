Parral se alista para proyecto de viviendas de integración social por US$ 160 millones
La Región del Maule, específicamente la comuna de Parral, se prepara para recibir un millonario desarrollo inmobiliario. Se trata del Proyecto Habitacional Jardines de Parral, cuyo titular es la Constructora Malpo y que contempla una inversión cercana a US$ 160 millones.
La iniciativa considera la construcción de 158 casas y 18 edificios que albergarán 360 departamentos, además de cuatro sedes sociales, todo emplazado en una superficie aproximada de 7,28 hectáreas. El desarrollo incluirá también sus respectivas obras de urbanización, vialidad interna, espacios de equipamiento y áreas verdes.
Según la empresa, la elección de Parral como locación para levantar el proyecto inmobiliario se debe a la disponibilidad que existe en el sector; además de la natural expansión de la comuna y su creciente demanda habitacional durante los últimos ejercicios.
De acuerdo con el cronograma contenido en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) -ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)-, se espera que las obras comiencen durante el segundo semestre de 2027. Si todo sale en línea a lo esperado, la empresa estima que la duración estimada del proceso constructivo será de 36 meses, con el objetivo de que el proyecto esté operativo a inicios de 2031.
Cabe precisar que la iniciativa se enmarca en el Programa de Integración Social y Territorial DS49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
