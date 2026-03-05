Se modera el aumento de las remuneraciones al partir el año
Los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron aumentos respectivos de 4,9% y 5,7% durante enero pasado frente al mismo mes de 2025, según comunicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este jueves.
Una variación positiva en la que habría incidido el comportamiento de los rubros del comercio, construcción y la industria manufacturera, los que consignaron las mayores incidencias anuales en ambos indicadores.
El Índice Real de Remuneraciones -excluida la inflación- avanzó 2% en 12 meses, acumulando una nula variación a enero de 2026. Un dato positivo, pero inferior al 2,4% registrado en diciembre.
La remuneración media por hora ordinaria se situó en $ 7.212, anotando un alza interanual de 5,6%. Para las mujeres, el valor alcanzó $ 7.031, lo que significó una variación anual de 5,9%; mientras que para los hombres se situó en $ 7.378, registrando un aumento de 5,3% en el mismo período.
El costo laboral medio por hora total fue $ 8.272, consignando un crecimiento de 6,2% en doce meses. Este valor se ubicó en $ 8.036 para las mujeres, con un alza de 6,6%; y en $ 8.489 para los hombres, con un aumento de 5,8% en el mismo período.
Dado estos desempeños, la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -4,7% y la del costo laboral medio por hora total de -5,3%.
Las horas ordinarias medias aumentaron 0,4% anual influida por comercio, enseñanza y construcción, y los grupos ocupacionales de personal de apoyo administrativo, ocupaciones elementales y profesionales, científicos e intelectuales.
Las extraordinarias medias subieron 0,1% debido también a las incidencias de comercio, construcción y servicios administrativos y de apoyo, así como de los grupos ocupacionales de vendedores, artesanos y operarios de oficios y directivos y gerentes.
De acuerdo con el INE, el Índice Real de Remuneraciones -que le resta la inflación al indicador- creció 2% en 12 meses.
