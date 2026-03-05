Click acá para ir directamente al contenido
Donald Trump despide a su controvertida secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

La jefa del Departamento de Seguridad Nacional fue vista como responsable de la severa represión migratoria de la administración. Noem asumiría un nuevo rol como “enviada especial para el escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad de la Casa Blanca.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 5 de marzo de 2026 a las 17:58 hrs.

<p>El despido de Noem marca la primera gran reorganización del gabinete del presidente desde que asumió el cargo en enero del año pasado.</p>

