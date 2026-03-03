Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba en general polémico proyecto de negociación ramal
La iniciativa ha resultado ser una medida resistida desde el mundo empresarial.
Noticias destacadas
A mediados de enero, casi al fin de su periodo, el Gobierno decidió ingresar al Congreso el proyecto de ley de negociación multinivel, según el cual trabajadores y empleadores “podrán acordar estándares mínimos para sectores productivos”, y que se encuentra siendo tramitado en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa, que es parte de los compromisos asumidos por el Presidente Gabriel Boric en su programa de Gobierno, constituiría según el Ejecutivo “una herramienta fundamental para enfrentar los cambios tecnológicos, demográficos y productivos que vive el país”. Sin embargo, ha resultado ser una medida polémica y resistida desde el mundo empresarial.
El proyecto, que fue ingresado con suma urgencia, introduce la negociación colectiva multinivel -o ramal- en el sistema de relaciones laborales, permitiendo que “trabajadores y empleadores de un mismo sector económico” acuerden estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral, según se plantea en la propuesta del Ejecutivo.
Adicionalmente, la iniciativa posibilitará abordar otros aspectos como los relativos a “salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo, reglas de implementación de los distintos convenios”, entre otras medidas.
Pues bien, contra todo pronóstico, debido a su impopularidad entre el empresariado, la Comisión de Trabajo de la Camara Baja aprobó en general el proyecto, que superada esta etapa deberá iniciar la discusión particular.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
CEO de LarrainVial: "Vemos con esperanza que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las que fomentan el crecimiento del Estado y el socialismo retroceden"
Andrés Trivelli tuvo su estreno en el seminario anual de la firma, donde estimó que el capitalismo "ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete