Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba en general polémico proyecto de negociación ramal

A mediados de enero, casi al fin de su periodo, el Gobierno decidió ingresar al Congreso el proyecto de ley de negociación multinivel, según el cual trabajadores y empleadores “podrán acordar estándares mínimos para sectores productivos”, y que se encuentra siendo tramitado en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa, que es parte de los compromisos asumidos por el Presidente Gabriel Boric en su programa de Gobierno, constituiría según el Ejecutivo “una herramienta fundamental para enfrentar los cambios tecnológicos, demográficos y productivos que vive el país”. Sin embargo, ha resultado ser una medida polémica y resistida desde el mundo empresarial.

El proyecto, que fue ingresado con suma urgencia, introduce la negociación colectiva multinivel -o ramal- en el sistema de relaciones laborales, permitiendo que “trabajadores y empleadores de un mismo sector económico” acuerden estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral, según se plantea en la propuesta del Ejecutivo.

Adicionalmente, la iniciativa posibilitará abordar otros aspectos como los relativos a “salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo, reglas de implementación de los distintos convenios”, entre otras medidas.

Pues bien, contra todo pronóstico, debido a su impopularidad entre el empresariado, la Comisión de Trabajo de la Camara Baja aprobó en general el proyecto, que superada esta etapa deberá iniciar la discusión particular.