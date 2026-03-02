Gobierno y oposición retoman discusión por sala cuna este miércoles para definir futuro de la propuesta

Al interior del equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, no ven espacio para aprobar una iniciativa que desde su perspectiva no tiene financiamiento.

Tras el receso de febrero, este miércoles la comisión de Educación del Senado retomará la discusión del proyecto de sala cuna, una jornada clave en la cual al interior del Gobierno esperan avanzar en las conversaciones.

En enero, la tramitación del proyecto se detuvo luego de que varios senadores de la oposición -entre ellos Gustavo Sanhueza (UDI), Felipe Kast (Evópoli), Ximena Rincón (Demócratas) y Paulina Núñez (RN)- presentaran un paquete de indicaciones a la propuesta, hito que cambió el escenario de negociación.

Después se sumó la negativa de la oposición a convocar a sesionar a la comisión de Educación en la última semana de enero, con lo cual se desvaneció la posibilidad de que la propuesta legislativa fuera despachada por el Senado en enero.

Pese a ello, en febrero el Ejecutivo mantuvo el contacto con varios integrantes de la instancia para acercar posiciones, aunque sin acuerdos concretos.

0,3 % es la cotización que propone el proyecto para crear un fondo de sala cuna.

El futuro de la propuesta es incierto, en especial por la influencia que la próxima administración está teniendo en los parlamentarios de la oposición, ya que si bien en algún momento algunos se habían alineado con la propuesta del Gobierno, dicho apoyo se ha ido diluyendo con el transcurso del nuevo año.

De hecho, el próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, cuestionó este lunes la iniciativa, y apuntó a que la fórmula de financiamiento planteada por el Gobierno de Gabriel Boric -de implementar una nueva cotización de 0,3% por cada persona contratada en una empresa- es insuficiente para financiar el costo real de los establecimientos de sala cuna.

“Lo que falta entre lo que puede pagar el fondo de Sala cuna y lo que sea el costo real lo tiene que pagar el Fisco. Y todos sabemos que el Fisco no tiene plata. No solo lo decimos nosotros, lo ha dicho reiteradamente el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, no vamos a seguir aprobando proyectos que están desfinanciados. No se puede”, argumentó.

Sin embargo, pese a dichas declaraciones, agregó que ve margen para seguir trabajando en el proyecto, aunque no ahora. “Podemos ofrecer soluciones, podemos ofrecer alternativas, pero naturalmente no de aquí a un par de meses”, dijo, y agregó que “no hay ningún interés en crearle un problema al Presidente Boric, no querer aprobar un proyecto que por lo demás es un proyecto que viene del Presidente Sebastián Piñera. Nada nos gustaría más que aprobarlo, porque además es claramente una necesidad, pero aprobarlo financiado. No podemos seguir aprobando proyectos que no están comprobadamente financiados. Ese es el punto”.