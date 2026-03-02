GIP, de BlackRock, y EQT comprarán AES Corp en unos US$ 10.700 millones en efectivo
El valor empresarial de la operación es de aproximadamente US$ 33.400 millones.
Global Infrastructure Partners LP y EQT AB, de BlackRock Inc., acordaron la compra de AES Corp. por aproximadamente US$ 10.700 millones en efectivo, a medida que el mercado se intensifica para los desarrolladores de centrales eléctricas que puedan suministrar electricidad a centros de datos de IA con alto consumo energético. AES opera en Chile, Colombia y Argentina a través de AES Andes.
GIP y EQT pagarán US$ 15 por acción por AES, empresa de servicios públicos y productora de energía, según informó la empresa en un comunicado el lunes. El valor empresarial de la operación es de aproximadamente US$ 33.400 millones.
Las acciones de AES cayeron hasta un 18%, la mayor caída intradía en casi seis años, y cotizaban a US$ 14,30 en la tarde en Nueva York. Los US$ 15 por acción están por debajo del precio de cierre del viernes de US$ 17,28, después de que la especulación sobre fusiones y adquisiciones impulsara un repunte en las acciones.
Sin embargo, la transacción representa una prima de alrededor del 40% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de 30 días antes del 8 de julio, el día antes de que Bloomberg News informara que AES estaba explorando una venta y atrayendo el interés de inversores en infraestructura, incluido GIP.
El acuerdo subraya la creciente importancia de los proveedores de energía en el desarrollo de centros de datos de IA, ya que el sector ha registrado más de US$ 280.000 millones en fusiones y adquisiciones anunciadas desde principios de 2025, según datos recopilados por Bloomberg. Se espera que se cierre a principios de 2027.
AES se enfrentaba a la posibilidad de eliminar su dividendo y emitir una enorme cantidad de capital para financiar una cartera creciente de proyectos energéticos, según una persona familiarizada con la situación que no está autorizada a hablar públicamente. El acuerdo proporcionará el capital necesario para su crecimiento, afirmó la persona.
La salida a bolsa le dará a AES mayor flexibilidad, según los analistas de Evercore.
"Con el apoyo del consorcio, AES ahora tiene un mejor acceso al capital para invertir y ya no está sujeta a las métricas de apalancamiento que los inversores desean ver en una empresa que cotiza en bolsa", escribieron los analistas de Evercore Nicholas Amicucci y Sharon Wang en una nota de investigación el lunes.
