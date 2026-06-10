NotCo vende sus operaciones en Argentina y Uruguay a holding de alimentos argentino

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, junto a Matías Muchnick, CEO y cofundador de NotCo. Foto: LinkedIn Matías Muchnick

Molinos Río de la Plata, controlada por la familia Pérez Companc, dueña de marcas como Lucchetti y Matarazzo, se quedó con el negocio de la foodtech chilena en ambos mercados.

La foodtech chilena NotCo acordó la venta de sus operaciones en Argentina y Uruguay a Molinos Río de la Plata, una de las mayores compañías de alimentos trasandinas, controlada por la familia Pérez Companc.

El negocio, cerrado y anunciado este miércoles, marca la salida de la startup fundada por Matías Muchnick, Karim Pichara y Pablo Zamora de la gestión directa de ambos mercados, donde aterrizó en 2021, en pleno auge global de los alimentos de base vegetal.

Según un comunicado, la transacción le permitirá al holding argentino ampliar las ocasiones de consumo en las que participa, sumando categorías vinculadas a tendencias emergentes de alimentación, entre ellas, alimentos de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional.

Molinos Río de la Plata destacó, además, que la compra fortalecerá su negocio de congelados, una categoría donde NotCo alcanzó "una sólida posición" y se consolidó como marca referente del segmento.

Según fuentes, la operación argentina era una de las más relevantes de NotCo y estaría en punto de equilibrio financieramente.

"La incorporación de NotCo Foods representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra capacidad de innovación y acompañar la evolución de las preferencias de los consumidores. Valoramos la capacidad que ha tenido NotCo para construir una marca relevante, cercana a nuevas generaciones y asociada a nuevas formas de alimentación", señaló el CEO de Molinos Río de la Plata, Agustín Llanos, en un comunicado interno.

Muchnick, en tanto, enmarcó la venta como un hito para la compañía. "El acuerdo en Argentina con Molinos Río de la Plata representa una enorme validación del camino que NotCo viene construyendo desde su inicio. Es la consolidación de una historia de éxito. Encontramos una nueva casa para NotCo Argentina, que va a permitir continuar con el legado y potenciar todo lo construido en estos años", afirmó.

La implementación definitiva de la operación está prevista para las próximas semanas, sujeta al cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de transacciones. Ninguna de las partes informó el monto.

Seis años en Argentina

NotCo desembarcó en Argentina en 2021 con productos como NotMayo -el primer gran éxito de la compañía en Chile-, NotMilk, NotBurger y NotIceCream. La firma, fundada en 2015, utiliza inteligencia artificial -con su plataforma Giuseppe- para formular productos de origen vegetal que replican el sabor y la experiencia de los alimentos tradicionales.

En una publicación en LinkedIn, Muchnick repasó la historia de la operación argentina, que partió "hace seis años, en un garage en Vicente López". "No teníamos historia. No había presupuesto. No existía manual", escribió, y agregó: "Vi cómo construimos una marca emblemática de cero, vi cómo íbamos apareciendo en las góndolas, de boca en boca, en las mesas de Buenos Aires hasta Córdoba".

El contexto de la industria, en todo caso, cambió desde su llegada. Como consignó el diario argentino La Nación, el entusiasmo inicial por las alternativas vegetales perdió intensidad en varios mercados en los últimos años, mientras muchas startups del sector enfrentaron dificultades para sostener el crecimiento prometido.