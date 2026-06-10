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NotCo vende sus operaciones en Argentina y Uruguay a holding de alimentos argentino

Molinos Río de la Plata, controlada por la familia Pérez Companc, dueña de marcas como Lucchetti y Matarazzo, se quedó con el negocio de la foodtech chilena en ambos mercados.

Por: Renato Olmos

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 17:37 hrs.

Startups NotCo adquisiciones y fusiones Argentina Renato Olmos
<p>Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, junto a Matías Muchnick, CEO y cofundador de NotCo. Foto: LinkedIn Matías Muchnick</p>

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, junto a Matías Muchnick, CEO y cofundador de NotCo. Foto: LinkedIn Matías Muchnick

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