Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo de paz y Donald Trump autoriza la reapertura del estrecho de Ormuz

El pacto entre ambos países será firmado el viernes en Suiza. Con esto se abre el canal de tránsito petrolero más importante del mundo.

Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para poner fin a su conflicto y celebrarán una ceremonia oficial de firma el viernes 19 de junio en Suiza, según anunció el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en las redes sociales a primera hora del lunes.

"El acuerdo con la república islámica de Irán ya está cerrado", escribió por su parte el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social poco después de que Sharif hiciera su anuncio.

El acuerdo se alcanzó a pesar del ataque israelí contra el Líbano este domingo, que suscitó críticas tanto de Irán como del presidente Trump.

Los términos exactos del acuerdo no se conocieron de inmediato. Sharif afirmó que el pacto exigía "el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano".

Varias fuentes habían informado previamente a Reuters de que el borrador del acuerdo reabriría el estrecho de Ormuz, pondría fin al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y ampliaría el alto el fuego, dejando la cuestión del programa nuclear de Irán para ser abordada durante un periodo de 60 días de conversaciones adicionales.

En su publicación en las redes sociales, Trump afirmó que el estrecho estaría abierto "sin peaje" y que el bloqueo naval estadounidense también terminaría "Barcos del mundo, arranquen motores. ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump.

El domingo por la mañana, el negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf afirmó en una publicación en X que el último ataque de Israel contra los suburbios del sur de Beirut —que, según Israel, tenía como objetivo a militantes de Hezbolá respaldados por Irán— demostraba que Estados Unidos carece de "la voluntad y la capacidad para cumplir sus compromisos".

El ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que consideraba a Estados Unidos responsable del ataque. Irán advirtió de una "respuesta contundente", y su alto mando militar conjunto declaró que "el dedo (está) en el gatillo", listo para disparar al "corazón del enemigo".