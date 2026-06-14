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Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo de paz y Donald Trump autoriza la reapertura del estrecho de Ormuz

El pacto entre ambos países será firmado el viernes en Suiza. Con esto se abre el canal de tránsito petrolero más importante del mundo.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 14 de junio de 2026 a las 17:59 hrs.

<p>Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo de paz y Donald Trump autoriza la reapertura del estrecho de Ormuz</p>

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