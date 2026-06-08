Banco de Chile se suma a la tendencia de la industria y lanza un área dedicada a startups
B Startup tendrá un espacio físico en Las Condes con asesoría, productos financieros y alianzas con AWS y UDD Ventures.
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Este martes en la tarde, y siguiendo una tendencia de la banca local en el último tiempo, Banco de Chile estrenará B Startup, su área de atención especializada para startups de base científico-tecnológica, con la que buscan acompañar a empresas emergentes en todas las etapas de su desarrollo.
La iniciativa comenzó a trabajarse puertas adentro en agosto de 2025 y se aloja en la división corporativa del banco, la misma que atiende a corporaciones, multinacionales y family offices. El gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, señaló que con B Startup están dando “un paso decisivo” para relacionarse con emprendimientos innovadores en “todo su camino”, que combina “financiamiento, redes y conexión real con el ecosistema”.
La creación de esta área la lideró el gerente de la división de marketing, tecnología y digital, Esteban Kemp, quien explicó que el banco ya tenía una “historia larga” alrededor del emprendimiento y que optaron por crear algo específico para empresas de base científico tecnológica porque “sentimos que el entorno de las startups ha ido creciendo y consolidándose en el país y que era necesario formar parte”.Según el ejecutivo, el banco ya tiene “una masa crítica” de clientes en segmentos de empresa “que tienen ciertas características que son distintas a una empresa tradicional y requieren de ciertos servicios más especializados”.
Kemp explicó que B Startup tendrá un equipo dedicado y un espacio físico propio en el Cowork IF El Bosque, en Las Condes, que será inaugurado este martes. El lugar está pensado como punto de encuentro entre emprendedores, inversionistas y clientes del banco.
También definieron una oferta que combina asesoría personalizada, productos financieros como líneas y tarjetas de crédito e instrumentos de capital de trabajo, además de servicios transaccionales. Incluye alianzas con Amazon Web Services (AWS) y UDD Ventures, de la Universidad del Desarrollo, beneficios con Visa y el uso del programa Escala ProInversión de Corfo, que permite compartir riesgo en el financiamiento.Kemp descartó por ahora fijar montos para otorgar créditos o metas numéricas y planteó una apuesta “cualitativa y de largo plazo”.
Comentó que, además de sumar nuevos usuarios, se busca reclasificar en este segmento a los clientes con perfil startup que ya tienen en la cartera -aunque no quiso revelar el número- y construir relaciones que acompañen el crecimiento de estas firmas desde etapas más tempranas.
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