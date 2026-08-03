Cobros duplicados y por viajes no realizados: piden demanda colectiva contra Bipay, operador de pagos electrónicos del transporte público en Antofagasta

El diputado Jaime Araya solicitó que la directora nacional del Sernac viaje a la región para reunirse con consumidores, organizaciones ciudadanas y dirigentes sociales, con el objetivo de recopilar antecedentes sobre el funcionamiento del sistema.

Cobros durante la madrugada, descuentos duplicados y pagos por viajes que los usuarios aseguran no haber realizado encendieron las alertas en Antofagasta. Las denuncias por el funcionamiento del sistema electrónico de pago de los taxibuses llegaron al Sernac y a la Contraloría General de la República. El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya (independiente-PPD), solicitó formalmente al Sernac iniciar una demanda colectiva contra Bipay, empresa encargada de la aplicación utilizada para pagar los viajes en el transporte público de la ciudad.

Araya sostuvo que las denuncias se multiplicaron durante el último fin de semana, aunque hasta ahora no se ha informado una cifra oficial de personas afectadas ni de los montos involucrados.

El legislador pidió además que la directora nacional del Sernac viaje a Antofagasta para reunirse con consumidores, organizaciones ciudadanas y dirigentes sociales, con el objetivo de recopilar antecedentes sobre el funcionamiento del sistema. “Estamos aquí en el Sernac, donde vinimos a dejar una solicitud para que se inicie la demanda colectiva contra el Bipay por los cobros irregulares, por los cobros fantasmas que existen y que están sufriendo miles de familias de Antofagasta”, señaló.

Araya agregó que la acción busca acelerar una respuesta institucional frente a los reclamos presentados en la región. “Tomamos la decisión de venir a pedirle a la Directora Nacional que viaje a Antofagasta, que pueda recibir a vecinos, a agrupaciones de consumidores, dirigentes sociales para conocer en profundidad lo que está pasando y tomar las medidas inmediatas para terminar con este verdadero robo hormiga que afecta a muchas familias de nuestra ciudad”.

Solicitud a Contraloría

En paralelo, el parlamentario ingresó una presentación ante la Contraloría para que el organismo determine si corresponde realizar una fiscalización o iniciar una investigación especial por la actuación del Ministerio de Transportes.

La solicitud apunta a establecer si la cartera ejerció adecuadamente sus funciones de supervisión sobre el sistema de pago electrónico.

Bipay opera en el transporte público de Antofagasta a partir de una licitación impulsada por el ministerio, según explicó el diputado. “Ingresamos nuestra solicitud en Contraloría para una fiscalización o una investigación especial, de acuerdo con lo que determine el organismo contralor, para fiscalizar qué es lo que ha hecho el Ministerio de Transportes respecto de estos cobros irregulares que hace Bipay en las tarjetas de distintas personas que son usuarios del transporte público de Antofagasta”.

El legislador afirmó que la investigación también debe determinar eventuales responsabilidades de los organismos públicos involucrados en la implementación y supervisión del sistema. “Esto es producto de una licitación que hizo el Ministerio de Transportes, por lo tanto el organismo público no se puede desligar de la responsabilidad y hemos recibido demasiadas denuncias durante el fin de semana de cobros irregulares, cobros en la madrugada, cobros por viajes no realizados y esto tiene que investigarse profundamente”.

Araya solicitó que las instituciones revisen los antecedentes y definan los mecanismos para devolver los montos descontados irregularmente, además de las eventuales compensaciones que correspondan de acuerdo con la legislación de protección al consumidor.

El diputado llamó a las personas afectadas a formalizar sus reclamos ante el Sernac y conservar comprobantes, cartolas, capturas de pantalla y otros registros relacionados con los cobros cuestionados. Estos antecedentes podrían ser utilizados para respaldar una eventual acción colectiva contra la empresa.