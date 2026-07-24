Karen Rojo deberá cumplir menos de un año de cárcel en Chile: tribunal confirma que se le descontará período de reclusión en Países Bajos
El Juzgado de Garantía de Antofagasta abonó 1.463 días a la condena de cinco años y un día por fraude al fisco de modo que solo le restan 363 días de cumplimiento. La defensa de la exalcaldesa ya anticipó que analizará la presentación de solicitudes para acceder a beneficios penitenciarios.
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El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió la solicitud de la defensa de la exalcaldesa Karen Rojo y ordenó descontar de su condena los 1.463 días que permaneció privada de libertad en Países Bajos mientras se tramitaba su extradición a Chile.
La decisión deja a la exjefa comunal con 363 días pendientes de la pena de cinco años y un día de presidio efectivo que recibió por fraude al fisco en el denominado Caso Main.
El abono considera 1.462 días de reclusión en territorio neerlandés y un día adicional correspondiente al viaje en que fue trasladada a Chile. Rojo fue detenida en Ámsterdam el 13 de julio de 2022 y permaneció recluida en la Penitenciaría de Utrecht hasta que se concretó su extradición.
Tribunal acoge la solicitud
Durante la audiencia, los abogados defensores Fidel Castro y Loreto Flores plantearon que todo el periodo de privación de libertad asociado al proceso de extradición debía ser reconocido como parte del cumplimiento de la sentencia dictada en Chile.
La solicitud no tuvo oposición de la Fiscalía Regional de Antofagasta. El Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa, también estuvo de acuerdo con el abono, aunque planteó esperar la recepción de antecedentes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El juez Marco Escobar Martínez determinó que la documentación incorporada al proceso era suficiente y aprobó el descuento de los 1.463 días.
Tras la resolución, Castro explicó el impacto del cómputo en la pena de la exalcaldesa “son 1.463 días que se le abonan adicionalmente, eso hasta el día 14 de julio del presente año, y a partir del día 15 empieza un abono distinto, porque es un abono nacional, pero en términos concretos esto implica que Doña Karen Rojo tiene cumplida 80% de su condena”, señaló.
Defensa evaluará beneficios penitenciarios
Rojo se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, donde continuará cumpliendo los días restantes de su condena. Sin embargo, su defensa ya anticipó que analizará la presentación de solicitudes para acceder a beneficios penitenciarios.
La exalcaldesa fue condenada como autora de fraude al fisco por el uso de recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta para contratar una asesoría vinculada con su campaña de reelección. La sentencia quedó firme en marzo de 2022 y Rojo salió del país antes de comenzar a cumplirla.
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