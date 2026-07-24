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Karen Rojo deberá cumplir menos de un año de cárcel en Chile: tribunal confirma que se le descontará período de reclusión en Países Bajos

El Juzgado de Garantía de Antofagasta abonó 1.463 días a la condena de cinco años y un día por fraude al fisco de modo que solo le restan 363 días de cumplimiento. La defensa de la exalcaldesa ya anticipó que analizará la presentación de solicitudes para acceder a beneficios penitenciarios.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 12:15 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Antofagasta fraude extradición Poder Judicial carcel
<p>Karen Rojo deberá cumplir menos de un año de cárcel en Chile: tribunal confirma que se le descontará período de reclusión en Países Bajos</p>

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