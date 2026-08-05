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Antofagasta: tras años de espera MOP decreta cierre administrativo del contrato por accesos a playa La Chimba con obras sin completar por restos arqueológicos

La obra adjudicada por casi $ 6 mil millones quedó con un saldo pendiente de 7% tras el hallazgo de ocho sitios arqueológicos. El tramo faltante deberá ser abordado mediante un nuevo proyecto, aún sin costo ni plazo definidos.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 18:00 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Antofagasta MOP Obras públicas inversión
<p>Antofagasta: tras años de espera MOP decreta cierre administrativo del contrato por accesos a playa La Chimba con obras sin completar por restos arqueológicos</p>

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