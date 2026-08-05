Antofagasta: tras años de espera MOP decreta cierre administrativo del contrato por accesos a playa La Chimba con obras sin completar por restos arqueológicos

La obra adjudicada por casi $ 6 mil millones quedó con un saldo pendiente de 7% tras el hallazgo de ocho sitios arqueológicos. El tramo faltante deberá ser abordado mediante un nuevo proyecto, aún sin costo ni plazo definidos.

El Ministerio de Obras Públicas inició el cierre administrativo del contrato destinado a completar los accesos y obras complementarias de playa La Chimba en Antofagasta, luego de que la aparición de ocho sitios arqueológicos impidiera ejecutar cerca de 7% de los trabajos contemplados.

El contrato fue adjudicado a Ingeniería y Construcción MST SpA por $ 5.995.174.670 IVA incluido y consideraba un plazo original de 400 días corridos. La iniciativa buscaba resolver una de las principales dificultades que ha enfrentado el recinto desde que sus primeras obras fueron terminadas, la falta de accesos y de infraestructura necesaria para obtener la recepción municipal y operar formalmente.

La intervención incluía la construcción del acceso vehicular, ciclovías, recorridos peatonales, servicios higiénicos y otras obras necesarias para dejar operativo el proyecto.

El último obstáculo surgió a mediados de julio, cuando se detectaron ocho sitios arqueológicos en el sector donde se desarrollaba el tramo final de los trabajos. El descubrimiento obligó a detener las faenas en esa zona y activar las gestiones ante el Consejo de Monumentos Nacionales.

Desde la Seremi de Obras Públicas señalaron que el procedimiento arqueológico no logró completarse antes del término del plazo contractual “por lo que fue necesario postergar la ejecución de un pequeño tramo, equivalente a cerca de 7% de la obra”, declararon desde la repartición.

El resto de la iniciativa fue ejecutado y actualmente se encuentra en cierre administrativo. El MOP no ha informado todavía el monto final pagado a la contratista ni el costo que tendría desarrollar la nueva intervención destinada a completar las obras.

Un contrato por sobre el presupuesto oficial

Los documentos de adjudicación muestran que el presupuesto oficial de la iniciativa ascendía a $ 4.359.874.814, IVA incluido. Sin embargo, tras la evaluación de las ofertas, el contrato fue adjudicado por $ 5.995.174.670, cerca de $ 1.635 millones por encima de la estimación.

En la licitación participaron dos oferentes. Ingeniería y Construcción MST SpA presentó la propuesta más baja, mientras que el Consorcio Flesan-DVC ofertó $ 10.045.779.791.

Durante la revisión económica, la comisión fijó el monto definitivo de la oferta de MST en $ 5.995.174.670. La empresa confirmó la cifra y la Dirección Regional de Obras Portuarias le adjudicó el contrato al considerar que era la propuesta más conveniente para el Estado. El contrato se financió con recursos sectoriales de Obras Portuarias. La programación original contemplaba $ 3.500 millones para 2024 y $ 2.495 millones para 2025, aunque esos montos podían ajustarse según el avance de las obras y la disponibilidad presupuestaria.

Espera recepción desde 2020

El actual contrato corresponde a una etapa distinta de la construcción original de playa La Chimba. El proyecto inicial fue impulsado mediante una alianza público privada y contempló la habilitación de una playa artificial de 270 metros de extensión, una caleta de pescadores, áreas verdes y espacios de uso público para el sector norte de Antofagasta.

Las primeras faenas comenzaron formalmente en mayo de 2019, después de cerca de 10 años de tramitación. La construcción de la playa artificial recibió un aporte privado cercano a $ 6 mil millones de Minera Escondida BHP y fue presentada como una nueva infraestructura costera para alrededor de 40 mil habitantes del sector.

La entrega fue anunciada inicialmente para comienzos de 2021. Sin embargo, la recepción municipal no se concretó debido a la falta de accesos y otras obras complementarias necesarias para administrar el recinto.

Aunque la playa comenzó a ser utilizada de manera informal desde fines de 2020, durante estos años ha funcionado sin recepción definitiva, administración permanente ni servicios regulares de seguridad para los bañistas. El contrato adjudicado en 2024 buscaba precisamente completar esas obras y resolver las condiciones pendientes para avanzar hacia la habilitación formal del espacio.

Obras pendientes

El MOP señaló que las obras pendientes se retomarán más adelante, una vez que estén los permisos necesarios. "Las áreas donde existen hallazgos permanecen debidamente protegidas con cierres y señalética y las obras pendientes se desarrollarán en una etapa futura, una vez que se obtengan las autorizaciones correspondientes. Nuestro compromiso es avanzar con la infraestructura pública, pero siempre respetando y resguardando el patrimonio arqueológico de nuestro país".

La decisión implica que el 7% restante ya no será ejecutado dentro del contrato actual. Para terminar ese tramo, el ministerio deberá preparar una nueva intervención, completar los estudios arqueológicos, obtener las autorizaciones sectoriales, definir su financiamiento y desarrollar un nuevo proceso de contratación.

Hasta ahora, el MOP no ha informado el costo estimado, la fuente de recursos ni el calendario de esa futura iniciativa. Tampoco se conoce el monto actualizado del contrato en cierre, los reajustes aplicados o el total efectivamente pagado por las obras ejecutadas.

Desde el municipio indicaron que el MOP deberá definir cómo resolver el tramo que no pudo construirse, “Es el MOP quien debe iniciar ese proceso y tomar las decisiones que estime acorde a la realidad ya de los hechos y que plantea la salida y solución respecto de los hallazgos arqueológicos, los que impiden ejecutar el camino en el tramo involucrado”, sostuvo el municipio.

La habilitación formal de playa La Chimba quedará sujeta a la recepción municipal de las obras ya ejecutadas y al desarrollo de una nueva solución para el tramo afectado por los hallazgos arqueológicos.