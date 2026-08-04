MOP avanza en obras de conservación del Aeródromo El Loa con una inversión que supera $ 1.460 millones
Los trabajos buscan fortalecer la seguridad operacional y mejorar la infraestructura de uno de los terminales de regiones con mayor flujo de pasajeros, clave para la minería y el turismo.
Noticias destacadas
Con el objetivo de fortalecer la seguridad operacional y mejorar la infraestructura de uno de los terminales con mayor movimiento del país, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está ejecutando dos importantes proyectos de conservación que suman una inversión superior a los $ 1.460 millones en el Aeródromo El Loa de Calama.
Las obras, ejecutadas por la Dirección de Aeropuertos del MOP, se dividen en dos frentes. El principal corresponde a la Conservación Rutinaria del Área de Movimiento, que representa $ 1.182 millones de la inversión total.
Este contrato, que cuenta con 20% de avance y un plazo de 180 días, contempla el retiro del caucho acumulado en la pista de aterrizaje para recuperar su fricción. Además, incluye intervenciones en las calles de rodaje, la plataforma, la nivelación de la franja de seguridad, el mejoramiento de caminos aeronáuticos y la mantención del cuartel del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).
El segundo frente corresponde al proyecto de Conservación y Construcción de Infraestructura de Seguridad, el cual ya registra 95% de avance. Con una inyección de $ 280 millones, los trabajos apuntan al reforzamiento del cerco perimetral, la modernización de los portones de acceso, la instalación de luminarias solares y nueva señalética.
El director regional de Aeropuertos del MOP, Óscar Guzmán, precisó que estas intervenciones forman parte de un plan permanente impulsado en la red aeroportuaria nacional y se desarrollan en estricta coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Las autoridades recalcaron que, pese a los trabajos, la operación del terminal aéreo se mantiene con total normalidad.
Futura ampliación
El Aeródromo El Loa es una pieza clave en el posicionamiento logístico de la zona norte. El delegado presidencial provincial de El Loa, Cristian Ramírez, enfatizó que este es "el principal aeropuerto de regiones", recibiendo diariamente a miles de trabajadores de la industria minera, habitantes de la provincia y turistas que se dirigen a San Pedro de Atacama.
Por su parte, el seremi de Obras Públicas, José Fuentes, proyectó el desarrollo a largo plazo de la infraestructura de la zona, señalando que existe "una mirada de futuro que considera la expansión de la infraestructura aeroportuaria tanto en Calama como en Antofagasta" para acompañar el crecimiento económico e industrial de la región.
Ampliación del terminal
En línea con este crecimiento de la demanda, el gerente general de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Loa, Felipe Kral, adelantó los próximos pasos para el recinto: "Desde la concesionaria ejecutaremos una ampliación del Aeropuerto El Loa, una obra que traerá importantes beneficios para los usuarios y pasajeros, fortaleciendo la conectividad".
Dicha expansión corresponde a la tercera concesión del recinto impulsada por el MOP, la cual contempla una inversión de US$ 119 millones para triplicar la superficie e incorporar, por primera vez, siete puentes de embarque.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Contenido recienteVER MÁS
Cuarto día de formalización en caso Sartor: abogado de Credicorp denuncia que “no se ha pagado un solo dólar de los US$ 45 millones” que invirtieron
Los querellantes argumentan la solicitud de prisión preventiva contra Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
CHEC evalúa bajarse de la Ruta 57 tras cambios en la licitación: "Existe una alta probabilidad de no participar"
La firma china sostiene que las modificaciones incorporadas en la etapa final del proceso obligan a rehacer análisis técnicos, financieros y legales. La empresa pidió ampliar en 45 días el plazo para presentar ofertas y afirma que la solicitud responde a criterios técnicos.
Francisco Saffie y Pablo Torres dan vida a un nuevo estudio jurídico especializado en materias tributarias y regulatorias
Saffie Torres Abogados apunta a asesorar a empresas, inversionistas y personas naturales en la estructuración y el desarrollo de negocios, así como en sus interacciones y controversias con la autoridad fiscal y reguladores.
GEM 2025: Emprendimientos en Chile son más innovadores, pero tres de cada cuatro nacen por falta de empleo
La tasa de actividad emprendedora subió a 29,4%, la tercera más alta del mundo, y la innovación mejoró en todas las etapas. Pero la escasez de trabajo domina como motivación, solo el 7,1% logra consolidarse y el ecosistema retrocede en rankings globales.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete