MOP avanza en obras de conservación del Aeródromo El Loa con una inversión que supera $ 1.460 millones

Los trabajos buscan fortalecer la seguridad operacional y mejorar la infraestructura de uno de los terminales de regiones con mayor flujo de pasajeros, clave para la minería y el turismo.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad operacional y mejorar la infraestructura de uno de los terminales con mayor movimiento del país, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está ejecutando dos importantes proyectos de conservación que suman una inversión superior a los $ 1.460 millones en el Aeródromo El Loa de Calama.

​Las obras, ejecutadas por la Dirección de Aeropuertos del MOP, se dividen en dos frentes. El principal corresponde a la Conservación Rutinaria del Área de Movimiento, que representa $ 1.182 millones de la inversión total.

Este contrato, que cuenta con 20% de avance y un plazo de 180 días, contempla el retiro del caucho acumulado en la pista de aterrizaje para recuperar su fricción. Además, incluye intervenciones en las calles de rodaje, la plataforma, la nivelación de la franja de seguridad, el mejoramiento de caminos aeronáuticos y la mantención del cuartel del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).

​El segundo frente corresponde al proyecto de Conservación y Construcción de Infraestructura de Seguridad, el cual ya registra 95% de avance. Con una inyección de $ 280 millones, los trabajos apuntan al reforzamiento del cerco perimetral, la modernización de los portones de acceso, la instalación de luminarias solares y nueva señalética.

​El director regional de Aeropuertos del MOP, Óscar Guzmán, precisó que estas intervenciones forman parte de un plan permanente impulsado en la red aeroportuaria nacional y se desarrollan en estricta coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Las autoridades recalcaron que, pese a los trabajos, la operación del terminal aéreo se mantiene con total normalidad.

​Futura ampliación

​El Aeródromo El Loa es una pieza clave en el posicionamiento logístico de la zona norte. El delegado presidencial provincial de El Loa, Cristian Ramírez, enfatizó que este es "el principal aeropuerto de regiones", recibiendo diariamente a miles de trabajadores de la industria minera, habitantes de la provincia y turistas que se dirigen a San Pedro de Atacama.

​Por su parte, el seremi de Obras Públicas, José Fuentes, proyectó el desarrollo a largo plazo de la infraestructura de la zona, señalando que existe "una mirada de futuro que considera la expansión de la infraestructura aeroportuaria tanto en Calama como en Antofagasta" para acompañar el crecimiento económico e industrial de la región.

Ampliación del terminal

​En línea con este crecimiento de la demanda, el gerente general de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Loa, Felipe Kral, adelantó los próximos pasos para el recinto: "Desde la concesionaria ejecutaremos una ampliación del Aeropuerto El Loa, una obra que traerá importantes beneficios para los usuarios y pasajeros, fortaleciendo la conectividad".

Dicha expansión corresponde a la tercera concesión del recinto impulsada por el MOP, la cual contempla una inversión de US$ 119 millones para triplicar la superficie e incorporar, por primera vez, siete puentes de embarque.