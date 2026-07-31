Inaceptable: diputado de Antofagasta oficia a Cancillería por Gobernador boliviano que asistió a acto público en camioneta con encargo por robo en Chile

El vehículo Toyota de patente chilena TZ WL 35, utilizado para trasladar al gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, mantiene un encargo policial vigente por robo y una orden de búsqueda activa en Chile. El diputado por Antofagasta Sebastián Videla ofició a Cancillería para exigir explicaciones al Gobierno boliviano.

A simple vista, se trataba de una visita habitual a una zona minera. Leonardo Loza, gobernador de Cochabamba, una ciudad de la zona central de Bolivia, recorría el sector a bordo de una camioneta Toyota roja. Pero la patente chilena del vehículo encendió una polémica que terminó por cruzar la frontera.

La camioneta, identificada con la placa TZ WL 35, mantiene un encargo policial vigente por robo en Chile y una orden de búsqueda activa. Fue utilizada el 28 de julio para trasladar a Loza durante una visita a la cooperativa minera Jatun Rumi, ubicada en la zona de Altamachi, en el municipio de Cocapata.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y llevaron a revisar los antecedentes del vehículo. La verificadora Chequea Bolivia confirmó que la patente figura en el sistema chileno y que está asociada al Encargo Único Nacional 666051, registro utilizado por las policías para identificar vehículos buscados.

La situación había sido denunciada previamente por el excandidato a gobernador de Cochabamba, Alejandro Mostajo, quien cuestionó que la camioneta fuera utilizada públicamente pese a mantener una orden vigente en Chile.

“Ni ocultan la placa, es chilena. Estas fotos están publicadas en redes sociales. Si se verifica la placa TZWL-35, la información indica que el vehículo mantiene un encargo policial vigente en Chile por robo”, declaró Mostajo a medios locales.

No es vehículo oficial

Desde la Gobernación de Cochabamba aseguraron que Loza llegó inicialmente hasta el sector en un vehículo institucional, pero que posteriormente abordó la camioneta facilitada por particulares vinculados a la actividad minera. El vocero de la Gobernación, Sergio de la Zerda, señaló que la institución desconocía los antecedentes y la situación legal del vehículo. “Lo que estamos reconociendo es la denuncia que hicieron algunas personas queriendo involucrar a la Gobernación. No se trata de un vehículo oficial, es particular”, manifestó.

Según la explicación entregada por el organismo departamental, la visita fue organizada por representantes del sector minero de Cocapata, quienes dispusieron el vehículo para trasladar a la autoridad durante el recorrido.

La Gobernación solicitó al Ministerio Público boliviano abrir una investigación para determinar quién es el propietario de la camioneta, cómo ingresó al país y bajo qué circunstancias fue utilizada en una actividad encabezada por Loza. “Estamos pidiendo a la Fiscalía que haga la investigación de oficio de este automotor. Vamos a colaborar y nos constituiremos en parte denunciante”, afirmó De la Zerda.

Pero hasta ahora, las autoridades bolivianas no han informado la apertura formal de una causa ni han entregado antecedentes sobre la ubicación actual del vehículo.

Diputado de Antofagasta oficia a Cancillería

El caso también generó reacciones en Chile. El diputado de Antofagasta, Sebastián Videla, pidió una intervención diplomática y mayores antecedentes sobre las circunstancias en que el vehículo fue utilizado por la autoridad boliviana.

“Inaceptable. Oficié a Cancillería Chilena para que el Gobierno boliviano esclarezca el uso de esta camioneta, en la que aparece Leonardo Loza, gobernador de Cochabamba, y que registra encargo vigente por robo en Chile”.



Videla se encuentra en Bolivia y regresará a Chile este sábado 1 de agosto. Durante su visita se reunió con el diputado boliviano Ricardo Seas, impulsor de un proyecto de ley que busca regularizar los vehículos que circulan en ese país sin la documentación correspondiente.

Ambos parlamentarios sostuvieron además un encuentro con el senador Fernando Pareja y acordaron trabajar en una primera etapa para identificar los vehículos robados en Chile que permanecen en territorio boliviano, reunir sus antecedentes y avanzar en las gestiones necesarias para restituirlos a sus propietarios.

Videla sostuvo que ambos países deben reforzar la coordinación para mejorar la recuperación de estos automóviles “Exigimos máxima rigurosidad, cooperación, transparencia y la pronta restitución del vehículo. Por eso me encuentro en Bolivia, trabajando para fortalecer los protocolos entre ambos países y mejorar la identificación y recuperación oportuna de vehículos robados”, afirmó.

La camioneta utilizada para trasladar a Leonardo Loza continúa registrada en Chile con encargo policial vigente, mientras la Gobernación de Cochabamba espera que la Fiscalía boliviana determine su procedencia, propiedad y las circunstancias en las que fue incorporada al recorrido de la autoridad.