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Inaceptable: diputado de Antofagasta oficia a Cancillería por Gobernador boliviano que asistió a acto público en camioneta con encargo por robo en Chile

El vehículo Toyota de patente chilena TZ WL 35, utilizado para trasladar al gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, mantiene un encargo policial vigente por robo y una orden de búsqueda activa en Chile. El diputado por Antofagasta Sebastián Videla ofició a Cancillería para exigir explicaciones al Gobierno boliviano.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 17:10 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Antofagasta Diputados robos Cancillería Bolivia frontera seguridad
<p>Inaceptable: diputado de Antofagasta oficia a Cancillería por Gobernador boliviano que asistió a acto público en camioneta con encargo por robo en Chile</p>

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