Calama reactiva proyecto de buses eléctricos con nueva fórmula y una flota de 52 unidades

El Ministerio de Transportes propuso reemplazar su aporte directo de $ 19.244 millones por recursos del Fondo de Apoyo Regional y aumentar de 40 a 52 la cantidad de vehículos, fórmula que aún debe ser aprobada por el Consejo Regional de Antofagasta.

El proyecto para incorporar buses eléctricos al transporte público de Calama volvió a cambiar de rumbo. Dos días después de informar que no podría entregar los recursos comprometidos originalmente, el Ministerio de Transportes planteó financiar la totalidad de la iniciativa mediante el Fondo de Apoyo Regional y aumentar la flota prevista de 40 a 52 vehículos. La alternativa deberá ser evaluada y aprobada por el Consejo Regional de Antofagasta. Por lo tanto, el financiamiento todavía no se encuentra cerrado y dependerá de que el Gobierno Regional respalde la nueva estructura propuesta por la cartera.

La iniciativa comenzó a desarrollarse en 2023 y posteriormente quedó incluida en un convenio de programación suscrito en 2024 entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno Regional de Antofagasta.

El acuerdo original consideraba una inversión total de $ 30.766 millones durante un período de 10 años. De ese monto, Transportes aportaría $ 19.244 millones, mientras que el Gobierno Regional entregaría otros $ 11.522 millones para implementar una flota inicial de 40 buses eléctricos.

Retiro del aporte ministerial

El conflicto se abrió esta semana durante una sesión de la Comisión de Obras Públicas y Transporte del Consejo Regional, cuando el Ministerio de Transportes comunicó que no estaba en condiciones de aportar los recursos comprometidos debido a restricciones presupuestarias.

Ante ese escenario, la cartera solicitó al Gobierno Regional asumir el financiamiento completo del proyecto mediante recursos regionales. Junto con el cambio de fórmula, propuso ampliar la cantidad de vehículos desde 40 a 52 unidades.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Antofagasta, Pablo Venandy sostuvo que la prioridad de la cartera es mantener en marcha la iniciativa. “Lo más importante para nosotros es impulsar este proyecto y concretarlo, porque la comunidad de Calama lo necesita”, afirmó.

La decisión inicial generó críticas de las autoridades locales, que cuestionaron el retiro de los recursos comprometidos por el nivel central.

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, acusó un nuevo incumplimiento con la comuna y emplazó al Ministerio de Transportes a mantener el acuerdo firmado. “Una vez más castigada la ciudad, una vez más castigados los calameños. Que el ministro empiece a comprometerse con lo que corresponde”, señaló.

El jefe comunal también cuestionó el trato entregado a una de las principales ciudades mineras del país. “Somos chilenos y no de tercera categoría”, agregó.

Recursos regionales por ocho años

Tras las críticas, Transportes aclaró que el proyecto no fue abandonado y presentó como alternativa el uso de los recursos entregados a la región mediante el Fondo de Apoyo Regional, creado por la Ley 20.378.

La propuesta considera financiar la totalidad del sistema con cargo a ese mecanismo durante ocho años. Según los antecedentes entregados por la autoridad regional, los recursos disponibles para ese período superarían los $ 167 mil millones, aunque solo una parte sería destinada a la iniciativa de Calama.

Venandy aseguró que el ministerio mantiene su respaldo a la incorporación de los vehículos eléctricos, pese a que ya no realizará el aporte directo contemplado en el convenio original.

El jefe de la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional, David Martínez, señaló que el organismo realizará un análisis técnico y financiero para determinar la viabilidad de asumir el costo completo del sistema.

La presidenta de la Comisión de Obras Públicas y Transporte del Consejo Regional, Sandra Berna, recordó que el convenio se encontraba vigente desde 2024 y advirtió que el cambio en la fuente de financiamiento obliga a revisar parte del procedimiento.

La propuesta deberá ingresar al Consejo Regional de Antofagasta para su evaluación. Solo después de esa aprobación podrán definirse el presupuesto definitivo, los plazos de ejecución y el proceso para incorporar los 52 buses eléctricos al sistema de transporte público de Calama.