Tras cerrar la licitación, gobierno pide financiar Puerto Exterior sin garantía estatal y EPSA busca apoyo de multilaterales

El presidente de Puerto San Antonio, Sergio Merino, sostuvo que el proyecto jamás ha estado en duda y que la empresa ya obtuvo un crédito por US$ 50 millones con CAF para financiar las obras habilitantes y mantiene conversaciones con otros organismos.

A dos días de que el Gobierno dejara sin efecto la licitación del Puerto Exterior de San Antonio, comenzaron a delinearse los mecanismos con los que la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) busca sacar adelante el mayor proyecto de infraestructura portuaria del país. El foco ahora no solo está en reformular la ejecución de las obras, sino también en diseñar un nuevo esquema de financiamiento para una inversión estimada en US$ 1.950 millones.

El presidente de EPSA, Sergio Merino, reveló que el Ejecutivo pidió estructurar el proyecto sin garantías del Estado, lo que obligó a replantear la forma en que se obtendrán los recursos para construir el nuevo terminal. "La financiación es un desafío, sin lugar a dudas, porque el Gobierno nos ha pedido un financiamiento sin garantía del Estado. Y eso es un desafío que tenemos que ver cómo lo manejamos", afirmó.

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En ese contexto, explicó que la empresa ya inició conversaciones con organismos multilaterales para estructurar el financiamiento de largo plazo.

"Tenemos conversaciones abiertas. Esto lo tiene que liderar o tiene que participar de forma muy relevante una o varias entidades multilaterales, me refiero al BID, IFC, CAF y similares, que pueden ser prestamistas o garantes. Hay muchísimas opciones para eso y estamos viendo qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer", señaló.

Merino recordó que el primer paso ya se concretó con la firma de un crédito por US$ 50 millones otorgado por CAF, recursos que permitirán financiar las obras habilitantes mientras se estructura el financiamiento definitivo del proyecto.

"Acabamos de firmar un crédito con CAF por US$ 50 millones. Eso nos permite trabajar y financiar las obras habilitantes. Yo creo que entre los fondos que genera internamente la compañía más este crédito de CAF podemos financiar las etapas previas entre la mitad de este año y todo 2027, pero cuando empecemos a construir sí necesitamos un compromiso claro de financiamiento", sostuvo.

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Las razones del cambio

El presidente de la empresa portuaria sostuvo que la reformulación de la estrategia responde a tres factores: la ausencia de un financiamiento estructurado para la iniciativa, la necesidad de completar los permisos pendientes y la conveniencia de reducir los riesgos que asumía el futuro concesionario.

"Estamos hablando de un proyecto de aproximadamente US$ 2.000 millones que no estaba financiado. Yo no quiero sacar a licitación un proyecto de esa magnitud que no esté financiado", afirmó.

A ello se suma que, si bien el proyecto ya cuenta con Resolución de Calificación Ambiental, aún resta completar parte de los permisos sectoriales necesarios para iniciar la construcción.

"Lo que queremos es disminuir esos riesgos, teniendo mayor certeza respecto de la permisología y de cuándo realmente puede iniciarse la construcción", explicó.

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Obras habilitantes y nueva licitación

Como parte de la nueva estrategia, EPSA licitará primero las obras habilitantes, cuya ejecución comenzaría en 2027. Entre ellas figuran la habilitación de la cantera que abastecerá de roca al proyecto, la demolición de inmuebles una vez concluido el proceso de relocalización y la construcción de la vía férrea para transportar el material hacia el puerto.

Merino señaló que aún se analiza si esos trabajos se licitarán en un solo contrato o en varios de menor tamaño, alternativa que facilitaría la participación de empresas locales.

La obra principal seguirá siendo el molo de abrigo -que representa cerca de US$ 1.700 millones de la inversión total- y cuya nueva licitación se proyecta para 2028, una vez que el proyecto cuente con un esquema de financiamiento consolidado y menores riesgos para los inversionistas.

"Nunca nos han dicho que paremos"

Pese al cambio de estrategia, Merino descartó que exista un cambio de prioridad por parte del Ejecutivo respecto del proyecto. "No hay ninguna duda de que vamos adelante con el Puerto Exterior", aseguró.

Añadió que desde que asumió la presidencia de EPSA no ha recibido ninguna señal para detener la iniciativa. "Nunca me han dicho 'paremos el proyecto'. Lo que sí me han dicho es: busquen un buen financiamiento", afirmó.

Respecto de los plazos, estimó que, en un escenario optimista, el primer TEU podría movilizarse hacia 2036, aunque reconoció que un horizonte entre 2038 y 2040 aparece hoy como el escenario más probable para la entrada en operación del nuevo terminal.