Guerrero Olivos ficha a exPPU Guillermo Infante como socio tributario

Guerrero Olivos incorporó a Guillermo Infante como nuevo socio para liderar su práctica tributaria. El abogado llega desde Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), donde era socio desde 2010, y cuenta con experiencia en reorganizaciones empresariales, tributación internacional y operaciones corporativas complejas. Es titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un LL.M. en Tributación de Georgetown University y trabajó en Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Con su llegada, la firma alcanza los 25 socios.