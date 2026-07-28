Biministro Mas anticipa "meses de malas noticias" en empleo y recibe propuestas reactivadoras de gremios empresariales
En su cita con la CPC, el secretario de Estado expuso la iniciativa llamada “Modo Empleo”.
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A tres días de la actualización de la cifra de desempleo por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con las cifras del trimestre abril-junio, fue el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, proyectó que -en el contexto de la temporada de invierno- este y el próximo periodo serán “meses de malas noticias” sobre la cifra laboral.
Sin embargo, el secretario de Estado destacó que desde La Moneda continúan trabajando para que las próximas cifras “sean lo menos malas posible”, visualizando además que la economía “ya está volviendo a andar, lo que es una gran noticia”.
Las declaraciones del biministro se dieron luego de una reunión conjunta con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en la que el jefe de la cartera económica presentó a la CPC el plan “Modo Empleo”, iniciativa con la que el Ejecutivo busca generar 50.000 empleos con foco en grupos como jóvenes, mujeres y adultos mayores, con fecha límite para octubre de este año.
Sobre la meta, Mas señaló que, aunque han sido semanas “un poco raras por el temporal”, el plan va funcionando, tanto en subsidios Sence a través de programas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), como vía Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec).
CPC entrega propuestas
La réplica desde la CPC llegó en la voz de su presidenta, Susana Jiménez, quien —en el marco de la misma reunión— reveló una serie de propuestas entregadas por los distintos gremios que componen la multigremial.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), por ejemplo, propusieron la aceleración de empleo a través del programa de mejoramiento de vivienda y barrios, conocido como DS27.
Asimismo, y colaboración con la Asociación de Bancos de Chile (ABIF) fue propuesta una ampliación de los subsidios de créditos hipotecarios, lo que según Jiménez busca “destrabar el stock de viviendas y dar mayor dinamismo al sector”.
En tanto, y aprovechando la instancia con el biministro, representantes del sector salmonero y del mundo agrícola pidieron esfuerzos para renegociar los aranceles impuestos por Estados Unidos, ya que estos ámbitos son“fundamentales para la creación de empleo”, dijeron.
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