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Biministro Mas anticipa "meses de malas noticias" en empleo y recibe propuestas reactivadoras de gremios empresariales

En su cita con la CPC, el secretario de Estado expuso la iniciativa llamada “Modo Empleo”.

Por: José Vásquez

Publicado: Martes 28 de julio de 2026 a las 13:22 hrs.

trabajo empleo empleo femenino cpc
<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

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