Pellegrini & Rencoret suma a Bernardo Aylwin como socio

Pellegrini & Rencoret anunció la incorporación de Bernardo Aylwin como nuevo socio para fortalecer el área de arbitrajes y litigios. Aylwin es abogado de la Universidad de Chile y graduado con honores del Master of Laws de la University of California, Los Angeles. Se incorporó a la firma en 2020 y cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en resolución de disputas.