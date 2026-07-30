Flexibilidad laboral, polifuncionalidad e indemnizaciones: la hoja de ruta que Rau presentó en Sofofa

Ante el consejo general del gremio, el ministro del Trabajo dijo que están evaluando una modificación al régimen de indemnización por años de servicio.

El deterioro del mercado laboral, el alza sostenida de los costos de contratación y la necesidad de impulsar medidas de flexibilidad marcaron este miércoles la presentación que realizó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, ante el consejo general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), instancia en la que expuso el diagnóstico del gobierno sobre el empleo y el estado de su agenda.

En su intervención, el secretario de Estado sostuvo que el país aún no logra recuperar el empleo perdido tras la pandemia.

Según la presentación, a seis años de la crisis sanitaria todavía faltan 275 mil puestos de trabajo para alcanzar la trayectoria que habría seguido el empleo sin el impacto del Covid-19.

Un escenario crítico, a su juicio, más al considerar que la escasa creación de puestos de trabajo se explica principalmente por el empleo informal.

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Costos laborales

El ministro también dedicó parte importante de su exposición a advertir sobre el aumento de los costos laborales que enfrentarán las empresas en los próximos años.

La presentación de Rau identificó como principales factores el incremento real del salario mínimo desde 2022, la implementación gradual de la Ley de 40 Horas y la reforma previsional, elementos que, dijo, en conjunto elevarían en torno a 14,5 puntos porcentuales los costos de contratación entre 2026 y 2029.

Frente a ese escenario, la autoridad defendió la necesidad de combinar crecimiento económico con medidas orientadas a facilitar la contratación formal. Así, enfatizó que el crecimiento es la principal fuente de empleo de largo plazo, recordó que la economía acumula cinco meses de contracción y planteó que el desafío es generar nuevos puestos de trabajo de manera sostenida.

En esa línea, también destacó el trabajo de la Mesa de Reactivación Laboral, cuyo informe entregó 22 propuestas, y la mesa interministerial integrada por Trabajo, Economía y Mujer, que busca crear 50 mil empleos mensuales hacia octubre mediante subsidios a la contratación y otros programas públicos.

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La agenda

En materia de agenda legislativa, el ministro presentó un balance de las iniciativas impulsadas por la cartera, entre ellas cuatro leyes ya publicadas, 10 dictámenes de la Dirección del Trabajo, seis reglamentos en elaboración y ocho proyectos actualmente en tramitación.

Dentro de estos últimos destacó la Sala Cuna Universal, la elaboración del reglamento de la Ley Karin y la agenda de adaptabilidad laboral, que contempla el proyecto sobre contrato por horas, la discusión del Estatuto Laboral del Turismo, la evaluación de una indemnización a todo evento de carácter voluntario, un próximo dictamen sobre polifuncionalidad y la eventual ampliación de las bandas horarias para todos los trabajadores.

Durante la conversación con los consejeros del gremio, Rau también fue consultado por el proyecto de Estatuto Laboral del Turismo, iniciativa que modifica aspectos de la implementación de la Ley de 40 Horas para ese sector.

Según asistentes a la reunión, el ministro defendió la propuesta como una herramienta de adaptabilidad destinada a responder a las particularidades de una actividad con alta estacionalidad, en línea con el énfasis que el Ejecutivo ha puesto en compatibilizar mayor flexibilidad laboral con la generación de empleo.