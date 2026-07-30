La guerra se intensifica: EEUU reanuda los ataques contra Irán en represalia por acciones en Jordania
El Comando Central (Centcom) de EEUU declaró que las fuerzas estadounidenses "continúan aplicando estrictamente el bloqueo estadounidense contra Irán".
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El ejército estadounidense anunció el lanzamiento de una nueva oleada de ataques contra objetivos iraníes, tras la amenaza del Presidente Donald Trump de tomar represalias por la fuerza por un ataque reciente.
“Las fuerzas estadounidenses comenzaron a lanzar ataques contra Irán a las 8 pm ET de hoy. Los ataques son una contundente respuesta al intento de ataque iraní de ayer contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en Medio Oriente”, dijo el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X.
U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026
EEUU e Irán habían suspendido el intercambio de ataques a finales de la semana pasada en un intento por impulsar las conversaciones diplomáticas y poner fin a la guerra que se prolongaba desde hacía meses. Sin embargo, esa tregua terminó abruptamente el martes por la noche cuando la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó un ataque sorpresa, disparando varios misiles balísticos contra una base militar estadounidense en Jordania.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que todos los misiles entrantes fueron interceptados, pero el ataque provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo, ya que los mercados temían un retorno a una guerra total.
“Vamos a golpearlos con mucha fuerza porque ahora nos toca a nosotros”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles por la tarde. “Saben lo que se avecina. Nos piden que no lo hagamos”.
La reanudación de las hostilidades se produjo apenas unas horas después de que Trump afirmara que Washington y Teherán estaban progresando en las conversaciones y que prefería un acuerdo con Irán a ordenar más ataques. El miércoles por la mañana, tras los ataques iraníes nocturnos, Trump adoptó un tono beligerante y declaró a un reportero de Fox News en una entrevista telefónica que tenía la intención de responder con contundencia.
En lugar de disminuir, la guerra con Irán parece estar intensificándose.
EEUU y Arabia Saudita atacaron el martes a milicias respaldadas por Irán en Irak, después de que Riad anunciara haber neutralizado drones lanzados por grupos iraquíes contra sus instalaciones petroleras. Los milicianos hutíes, también respaldados por Irán, atacaron embarcaciones en Yemen en el Mar Rojo.
El miércoles se produjeron incendios a bordo de dos buques de gas natural licuado en el puerto egipcio de Damietta, y una empresa de seguridad afirmó que los buques habían sido alcanzados por drones.
La última respuesta de EEUU amenaza con desbaratar los recientes esfuerzos por evitar que el conflicto en Medio Oriente se extienda y ofrece una clara muestra de la disposición de ambas partes a recurrir a la fuerza. Trump ha afirmado repetidamente que EEUU e Irán estaban cerca de un acuerdo, a pesar de que Teherán ha negado estar en conversaciones activas con Washington.
Un conflicto prolongado también supone riesgos políticos para Trump, cuyo Partido Republicano se enfrenta a una ardua batalla para mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. La elección dependerá en gran medida de la economía, y los votantes le dan a Trump una mala calificación por su gestión en este ámbito.
La guerra provocó un fuerte aumento en los precios del gas, ya que el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, vital para el suministro energético, quedó prácticamente bloqueado. El estrecho permanece cerrado en gran medida, con muy pocos barcos que lo atraviesan.
Mientras tanto, el Comando Central (Centcom) declaró el miércoles que las fuerzas estadounidenses "continúan aplicando estrictamente el bloqueo estadounidense contra Irán".
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