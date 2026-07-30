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La guerra se intensifica: EEUU reanuda los ataques contra Irán en represalia por acciones en Jordania

El Comando Central (Centcom) de EEUU declaró que las fuerzas estadounidenses "continúan aplicando estrictamente el bloqueo estadounidense contra Irán".

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 20:51 hrs.

Trump Estados Unidos Irán petróleo guerra
<p>La guerra se intensifica: EEUU reanuda los ataques contra Irán en represalia por acciones en Jordania</p>

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