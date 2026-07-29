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¿En qué consiste la propuesta de Infantino de vender parte de una filial de la FIFA?

Bajo un polémico ultimátum, el jefe de la asociación global de fútbol busca privatizar parte de los derechos comercialesde la firma, en un nuevo negocio de US$ 20.000 millones.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 16:50 hrs.

Mundial 2026 Infantino FIFA deportes Fútbol empresas adquisiciones y fusiones Negocios
<p>¿En qué consiste la propuesta de Infantino de vender parte de una filial de la FIFA?</p>

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