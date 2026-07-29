¿En qué consiste la propuesta de Infantino de vender parte de una filial de la FIFA?

Bajo un polémico ultimátum, el jefe de la asociación global de fútbol busca privatizar parte de los derechos comercialesde la firma, en un nuevo negocio de US$ 20.000 millones.

¿Qué se propone?

La FIFA tiene previsto crear una filial de US$ 20.000 millones para gestionar el Mundial y el resto de sus eventos, ofreciendo participaciones por hasta el 20% de "FIFA Forward Enterprise" a inversionistas externos, en una propuesta muy criticada del presidente Gianni Infantino, que supondría un aumento espectacular de la financiación para las federaciones.

Cifras claves

La FIFA desea crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial independiente que agruparía todas las actividades lucrativas de la FIFA (derechos de retransmisión, patrocinios, venta de entradas, licencias y organización de eventos) en una única empresa con orientación comercial.

La FIFA valora la nueva empresa comercial en unos US$ 20.000 millones, según las estimaciones de JPMorgan.

La compañía vendería una participación minoritaria (de hasta el 20%) a inversionistas externos, conservando al mismo tiempo el control mayoritario. La FIFA está trabajando con los banqueros de JPMorgan para recaudar miles de millones de dólares mediante la incorporación de inversores externos.

Beneficios económicos para las federaciones

Si se aprueba, cada una de las 211 federaciones miembro podría obtener hasta US$ 40 millones para el ciclo 2027-2030: hasta US$ 20 millones en una financiación única del programa "Fast-Forward" y US$ 20 millones en fondos de desarrollo del programa "FIFA Forward" para el ciclo 2027-2030.

La cantidad seguiría aumentando hasta los US$ 22 millones para el ciclo 2031-2034 y hasta los US$ 24 millones para el ciclo 2035-2038.

Infantino menciona que la decisión sobre la nueva filial de la FFE será totalmente democrática y que su aprobación requiere el apoyo de una mayoría (más del 50%) de las 211 federaciones, y el visto bueno del Consejo de la FIFA.

El ultimátum de Infantino

Según una carta de Infantino a las federaciones miembro a la que tuvo acceso The Times, si se rechaza el plan, las federaciones recibirán el aumento mucho menor previsto inicialmente en el Programa Forward, por un valor aproximado de US$ 10 millones por federación para el próximo ciclo, como parte de un paquete total de US$ 2.700 millones en lugar de US$ 10.000 millones.

"Si desean seguir adelante, este paquete de US$ 10.000 millones estará disponible a partir del 1 de enero de 2027, lo que marcará el inicio de la siguiente fase de nuestro camino juntos", escribió Infantino en la carta.

"A cambio, lo único que se requiere es mantener su confianza; todo lo demás permanece igual".

La financiación única del programa "Fast-Forward" solo estará disponible para aquellas federaciones miembro que decidan participar y comuniquen su decisión antes del 19 de septiembre de 2026.

Infantino menciona que los derechos y obligaciones de las federaciones miembro, así como el mantenimiento de la estructura de gobernanza actual de la FIFA, permanecerán inalterados.

La FIFA mantendría una participación mayoritaria perpetua en FFE y seguiría teniendo el control exclusivo sobre todos los asuntos relacionados con las competiciones.

Reacciones y críticas

La FIFA anunció la propuesta el pasado martes, tras la publicación de artículos en medios de comunicación en los que se detallaba el plan, lo que provocó críticas por parte de los organismos rectores a los que no se había consultado ni informado de la idea de Infantino.

La UEFA declaró que la propuesta "cruza una línea que las instituciones que rigen el fútbol nunca deberían cruzar" y que "el alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar -especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente-. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo".

Tras conocer la carta de Infantino este miércoles, la UEFA emitió otro comunicado.

"Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado a las federaciones para que apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retire la oferta de pago único", declaró la UEFA.

"Esto lo dice todo lo que hay que saber sobre este plan".

La Concacaf dijo que "comparte la decepción de muchos en nuestra región y en el mundo del fútbol por el hecho de que se haya elaborado y difundido públicamente un plan con este nivel de detalle antes de que haya habido ningún debate con los órganos de gobierno pertinentes y las partes interesadas".

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) declaró que "desconocía por completo esta propuesta y no dispone de detalles sustantivos, ni siquiera sobre cuál es realmente la propuesta ni qué condiciones conlleva".

El predecesor de Infantino, Sepp Blatter, dijo a Reuters que "el fútbol no pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece al pueblo".

"Si la FIFA se transformara en una estructura corporativa con ánimo de lucro, perdería su alma", añadió, señalando que nunca habría considerado una medida de este tipo mientras estuvo al frente de la organización.