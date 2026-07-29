La apuesta de la FIFA por el capital riesgo abre un nuevo frente en la batalla por el control de la enorme riqueza que genera el fútbol
La UEFA condenó el plan por poner a la venta el "alma" de este deporte, que genera más ingresos para las ligas europeas que los de la FIFA. Mientras, la Concacaf y la Confederación de Asia (AFC) lanzaron duras críticas afirmando que se enteraron a través de los medios de comunicación y no por los canales oficiales.
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El organismo rector del fútbol mundial, liderado por Gianni Infantino, quiere crear una filial de US$ 20.000 millones para gestionar el Mundial y otros eventos de la FIFA, ofreciendo participaciones de hasta el 20% a inversionistas externos, una medida que la UEFA condenó por poner a la venta el "alma" de este deporte.
La riqueza europea
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