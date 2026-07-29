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Economía

La apuesta de la FIFA por el capital riesgo abre un nuevo frente en la batalla por el control de la enorme riqueza que genera el fútbol

La UEFA condenó el plan por poner a la venta el "alma" de este deporte, que genera más ingresos para las ligas europeas que los de la FIFA. Mientras, la Concacaf y la Confederación de Asia (AFC) lanzaron duras críticas afirmando que se enteraron a través de los medios de comunicación y no por los canales oficiales.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 10:30 hrs.

Fútbol inversionistas deportes
<p>El organismo liderado por Gianni Infantino quiere crear una filial ofreciendo participaciones de hasta el 20% a inversionistas externos. (Foto: Reuters)</p>

El organismo liderado por Gianni Infantino quiere crear una filial ofreciendo participaciones de hasta el 20% a inversionistas externos. (Foto: Reuters)

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