Gabinetes binacionales y encuentros empresariales: Kast y Fujimori apuestan por profundizar los lazos entre Chile y Perú

El mandatario chileno señaló que ambas naciones esperan trabajar como ventana hacia el Asia Pacífico. En tanto, el canciller volvió a abordar el tema arancelario con EEUU, asegurando que "más que estar enojándonos, estamos ocupándonos".

El Presidente José Antonio Kast valoró como "una buena conversación" el encuentro que sostuvo esta mañana con la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, en el que ambos apostaron por profundizar los lazos bilaterales.

"Los lazos de amistad, comerciales, diplomáticos están en un muy buen momento y eso lo queremos profundizar", señaló el jefe de Estado, quien precisó que se buscará "restablecer los gabinetes binacionales que se habían dado por largo tiempo entre Perú y Chile, así como encuentros binacionales".

Por su parte, la cancillería del vecino paús publicó en X que “ambas autoridades expresaron su total disposición de continuar consolidando el diálogo político al más alto nivel y avanzar conjuntamente frente a desafíos compartidos como la delincuencia organizada transnacional, los desastres naturales, el transporte público y la reforestación”.

Kast también señaló que tuvo la posibilidad de conversar con su par ecuatoriano, Daniel Noboa; con el boliviano, Rodrigo Paz; y con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo. El diálogo se concentró en la posibilidad de "trabajar en conjunto temas de integración económica, humanitarios -nuestros países se han visto afectados por temas de migración forzada-, y bucar cómo restablecer relaciones entre los distintos países".

Con respecto a Perú, el mandatario chileno destacó la colaboración que puede haber entre ambas naciones como "ventana al Asia Pacífico". Al respecto, se refirió también el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien estuvo presente en la reunión con Fujimori. "Conversamos de la posibilidad de explorar juntos, en cooperación, los mercados del Asia", indicó este último.

El jefe de la diplomacia nacional volvió a abordar el tema arancelario con Estados Unidos, señalando que "más que estar enojándonos, estamos ocupándonos", recalcando que se tiene un espacio de negociación abierto.

El Cambio de Mando

Tras la visita a la Casa O’Higgins, el mandatario se dirige al Museo del Congreso y de la Inquisición, desde donde será trasladado al Palacio Legislativo para participar en la ceremonia de cambio de mando.

Además del canciller, la delegación chilena incluye a la primera dama, María Pía Adriasola; al embajador de Chile en Perú, Milenko Skoknic; el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle; los parlamentarios Manuel José Ossandón y Catalina del Real; el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; los exministros José Miguel Insulza y Hernán Larraín; y el embajador de Chile en México, Francisco Chahuán.

La ceremonia está prevista para las 12:45 horas de Lima —13:45 horas en Chile—. Posteriormente, Kast y la primera dama asistirán al almuerzo ofrecido por Fujimori a las delegaciones extranjeras en el Palacio de Gobierno. El regreso del mandatario a Santiago está programado para las 18:00 horas de Perú.

La investidura reúne a 10 jefes de Estado y de Gobierno. Además de Kast, llegaron a Lima los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi. También participan el rey Felipe VI de España y el jefe de Gobierno de Aruba, Mike Eman, en representación del Reino de los Países Bajos. A ellos se suman delegaciones de Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur.

La ceremonia coincide con el inicio de las Fiestas Patrias peruanas, que conmemoran la proclamación de la independencia del país el 28 de julio de 1821. Este martes y el miércoles 29 son feriados nacionales, mientras que el lunes 27 fue declarado día no laboral para los trabajadores del sector público.

Fujimori llega al Palacio de Gobierno en su cuarto intento por alcanzar la Presidencia. La líder de Fuerza Popular se impuso esta vez al izquierdista Roberto Sánchez después de un escrutinio que se prolongó durante 22 días y terminó confirmando su supremacía por menos de 50.000 votos, en uno de los resultados más ajustados de la historia electoral peruana.

Hija del expresidente Alberto Fujimori, cuyo 88 natalicio se cumple esta misma jornada, y de Susana Higuchi, la nueva mandataria inició su exposición pública a los 19 años, cuando asumió las funciones de primera dama tras la separación de sus padres. Su carrera política formal comenzó en 2006, al ser elegida congresista con la mayor votación individual del país. Posteriormente encabezó la reorganización del fujimorismo mediante Fuerza Popular, colectividad que ha liderado desde entonces y que se convirtió en una de las principales fuerzas del sistema político peruano.

Con su juramento, Fujimori se convierte en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar Perú y devuelve al fujimorismo al Poder Ejecutivo casi tres décadas después del término del gobierno de su padre.