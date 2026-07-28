Kast arribó a Lima y se reunirá este martes con Keiko Fujimori antes de que jure como Presidenta de Perú
La jornada del mandatario chileno partirá con una reunión con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo.
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Cerca de las 21:00 horas de Chile (20:00 hora local) arribó el Presidente José Antonio Kast a Lima para hacerse parte de la asunción de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú, hito que -dada la configuración del congreso que juró la semana pasada- aspira a interrumpir los sucesivos cambios en la primera magistratura del vecino país y con ello la inestabilidad política que lo ha caracterizado.
Del plan de la nueva administración de centro derecha -y particularmente de su visión para la relación bilateral- se pondrá al tanto el mandatario chileno este martes en su reunión a las 10:45 con Fujimori, quien para ese entonces todavía figurará como presidenta electa. De la instancia también participará el canciller Francisco Pérez Mackenna y embajador de Chile en Perú, Milenko Skoknic.
El viaje a la capital peruana también será provechoso para la relación con otro gobierno que está por debutar en la región. A las 9:00 horas se reunirá con José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo de Colombia que acompañará a Abelardo de la Espriella en Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto.
Más tarde, todos se reencontrarán a las 13:45 para asistir a Traspaso de Mando Supremo, en el que -tras tres intentos fallidos previos- Keiko Fujimori se transformará en la primer mujer electa Presidenta de Perú.
En la comitiva que acompaña al presidente Kast figuran el expresidente de la República, señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el senador Manuel José Ossandón (RN), la diputada de la República, señora Catalina del Real (PR), el alcalde de Santiago Mario Desbordes, el exsenador, José Miguel Insulza, y el exministro de Justicia y DD.HH., señor Hernán Larraín.
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