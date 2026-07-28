Kast arribó a Lima y se reunirá este martes con Keiko Fujimori antes de que jure como Presidenta de Perú

Cerca de las 21:00 horas de Chile (20:00 hora local) arribó el Presidente José Antonio Kast a Lima para hacerse parte de la asunción de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú, hito que -dada la configuración del congreso que juró la semana pasada- aspira a interrumpir los sucesivos cambios en la primera magistratura del vecino país y con ello la inestabilidad política que lo ha caracterizado.

Del plan de la nueva administración de centro derecha -y particularmente de su visión para la relación bilateral- se pondrá al tanto el mandatario chileno este martes en su reunión a las 10:45 con Fujimori, quien para ese entonces todavía figurará como presidenta electa. De la instancia también participará el canciller Francisco Pérez Mackenna y embajador de Chile en Perú, Milenko Skoknic.

El viaje a la capital peruana también será provechoso para la relación con otro gobierno que está por debutar en la región. A las 9:00 horas se reunirá con José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo de Colombia que acompañará a Abelardo de la Espriella en Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto.

Más tarde, todos se reencontrarán a las 13:45 para asistir a Traspaso de Mando Supremo, en el que -tras tres intentos fallidos previos- Keiko Fujimori se transformará en la primer mujer electa Presidenta de Perú.

En la comitiva que acompaña al presidente Kast figuran el expresidente de la República, señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el senador Manuel José Ossandón (RN), la diputada de la República, señora Catalina del Real (PR), el alcalde de Santiago Mario Desbordes, el exsenador, José Miguel Insulza, y el exministro de Justicia y DD.HH., señor Hernán Larraín.