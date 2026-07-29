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Keiko Fujimori promete estabilidad para la inversión y abre con Kast una nueva agenda económica entre Chile y Perú

En su primer día como Presidenta, la líder de Fuerza Popular anunció un alza del salario mínimo, impulso a la infraestructura y medidas contra la inseguridad.

Por: F. Guerrero / M. G. Arteaga

Publicado: Martes 28 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Keiko Fujimori Perú Cambio de mando Kast economía internacional
<p>Kast y Fujimori se reunieron al inicio de la jornada, con la mirada puesta en profundizar los lazos entre ambos países. Foto: Presidencia.</p>

Kast y Fujimori se reunieron al inicio de la jornada, con la mirada puesta en profundizar los lazos entre ambos países. Foto: Presidencia.

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