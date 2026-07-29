Keiko Fujimori promete estabilidad para la inversión y abre con Kast una nueva agenda económica entre Chile y Perú

Keiko Fujimori juró este martes como Presidenta de Perú, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a la jefatura del Estado por elección directa en ese país. La líder de Fuerza Popular sucede al mandatario interino José Balcázar y se transforma en la novena persona en ocupar la Casa de Pizarro desde julio de 2016, reflejo de una década marcada por la inestabilidad política.

En su primer mensaje ante el Congreso, la mandataria aseguró que el inicio de su administración estará concentrado en dos prioridades: “mitigación del fenómeno de El Niño y seguridad ciudadana”. “Para ello emplearemos recursos extraordinarios”, anunció.

Y explicó que las medidas se enmarcarán dentro de una estrategia de reactivación basada en “los tres motores que generan ingresos para las familias: el trabajo, la inversión y la empresa”.

Asimismo, adelantó que su administración emitirá decretos de urgencia y solicitará al Congreso facultades delegadas para responder tanto a la emergencia climática (que ya afecta a sectores clave, como la pesca y la agricultura) como al avance del crimen organizado.

Precisamente ese último punto fue abordado en una cita bilateral previa al acto protocolar en el Legislativo, con su par chileno, José Antonio Kast, con quien abre una nueva etapa en la relación entre los dos países en base a una agenda de inversiones, seguridad, comercio e infraestructura.

“Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo”, dijo Fujimori en el Congreso. Foto: Presidencia del Perú.

La apuesta por Chile

El Presidente Kast aseguró haber tenido una “buena conversación” con su homóloga peruana, con quien fijó como prioridades la reactivación de los gabinetes binacionales, mecanismo de coordinación suspendido durante los últimos años.

También acordaron llevar a cabo encuentros empresariales orientados a impulsar nuevas inversiones y fortalecer el intercambio comercial. La intención -dijo Kast- es dar un mayor contenido económico a la relación, con foco en comercio exterior, infraestructura, seguridad fronteriza y proyectos de integración.

En esa línea, se espera más trabajo conjunto entre las agencias de promoción de inversiones y una mayor coordinación para facilitar proyectos privados en sectores estratégicos como minería, energía, logística y puertos, además de avanzar en materias de seguridad y combate al crimen organizado, una de las prioridades compartidas en los dos lados de la frontera.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Seguridad como prioridad

Ese fue uno de los ejes del mensaje de Fujimori, quien ante el Congreso endureció el tono y anunció que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad en las zonas declaradas en emergencia, con el objetivo de contener la delincuencia y la ola de extorsiones que afecta al país.

“Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera, cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control del Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición”, señaló la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori.

“No he venido a ofrecer milagros inmediatos ni promesas vacías. He venido a ofrecer método, disciplina, perseverancia y una ruta clara”, dijo.

Además, hizo un llamado a la reconciliación, luego de un reñido proceso electoral. “Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Los anuncios económicos

En términos económicos, Fujimori anunció que elevará la remuneración mínima vital (el equivalente al sueldo mínimo) de 1.130 a 1.300 soles (unos US$ 352).

Asimismo, prometió políticas integrales, tributarias, laborales y simplificación administrativa para reducir el alto nivel de informalidad del país.

Junto con ello, informó que se entregará un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, para que “las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”.

En cuanto a las pensiones, adelantó que su administración duplicará el monto del programa Pensión 65. “De 350 soles bimestral a 700 soles bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema”, detalló.

Por último, dijo que impulsará la inversión pública y privada en obras de infraestructura y envió un mensaje a los inversionistas, nacionales y extranjeros, asegurándoles estabilidad jurídica y reglas claras.