La FIFA planea abrirse a inversionistas externos a través de un vehículo de US$ 20.000 millones para aprovechar el impulso comercial del Mundial

Joshua Kushner, inversionista del sector tecnológico —cuyo hermano mayor, Jared Kushner, está casado con Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump—, está negociando liderar la operación a través de su fondo Thrive Eternal.

La FIFA planea vender una participación minoritaria significativa en un nuevo vehículo comercial valorado en unos US$ 20.000 millones, mientras el organismo rector del fútbol mundial busca capitalizar la lucrativa Copa del Mundo que finalizó hace unos días.

La organización sin fines de lucro, con sede en Suiza, está colaborando con banqueros de JPMorgan para captar miles de millones de dólares mediante la incorporación de inversionistas externos que adquieran aproximadamente el 20% de la nueva entidad, según personas familiarizadas con el asunto.

Joshua Kushner, inversionista del sector tecnológico —cuyo hermano mayor, Jared Kushner, está casado con Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump—, está negociando liderar la operación a través de su fondo Thrive Eternal, señalaron algunas de estas fuentes.

Este plan constituye la última iniciativa para atraer más fondos a la FIFA bajo el liderazgo del controvertido dirigente suizo Gianni Infantino, quien en los últimos años se ha convertido en un estrecho aliado del presidente estadounidense.

En diciembre, la FIFA otorgó a Trump su "premio de la paz" inaugural, una decisión que, según sus críticos, contravenía las normas del organismo sobre neutralidad política.

Los fondos obtenidos mediante la venta de la participación ayudarían a la FIFA a transferir más recursos a sus asociaciones nacionales miembro, según una de las fuentes .

Actualmente, cada una de las 211 asociaciones recibe cerca de US$ 2 millones anuales de la FIFA, independientemente de su tamaño. Los planes de inversión de la FIFA llevan meses gestándose y están pendientes de aprobación definitiva.

Enfoque en ingresos y negocios

El organismo rector prevé generar ingresos de al menos US$ 13.000 millones durante el actual ciclo de cuatro años, impulsado por el éxito comercial del último Mundial.

Dicho evento, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, permitió a la FIFA superar los ingresos de US$ 7.600 millones registrados en el ciclo anterior. Se espera que el próximo ciclo, que culminará con la Copa Mundial en España, Portugal y Marruecos, genere al menos US$ 14.000 millones.

El enfoque más orientado a lo comercial que la FIFA adoptó para la Copa Mundial de este año —que incluyó precios de entradas considerablemente más altos y la obtención de una parte de las ventas en el mercado secundario— ha provocado protestas de grupos de aficionados y ha suscitado el escrutinio de varios estados de EEUU.

El lunes, Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, envió una carta a Infantino exigiéndole que comparezca para una entrevista como parte de una investigación sobre los vínculos entre la FIFA y la administración Trump.

Durante la Copa del Mundo, el comité disciplinario de la FIFA levantó unilateralmente la sanción impuesta a un jugador estadounidense, Folarin Balogun, tras recibir presiones de la Casa Blanca. La Federación Noruega de Fútbol anunció la semana pasada que estaba considerando presentar una denuncia ética por este incidente, mientras que la federación belga se ha comprometido a impulsar una revisión de las normas de la FIFA.

Con el objetivo de aumentar los ingresos de la FIFA, Infantino ha intensificado su incursión en el fútbol de clubes mediante el relanzamiento de la Copa Mundial de Clubes; esta medida generó tensiones con los organismos rectores nacionales y regionales que tradicionalmente han controlado el fútbol de clubes. Actualmente, la FIFA evalúa la posibilidad de ampliar aún más el torneo y de celebrarlo con mayor frecuencia que cada cuatro años.

El organismo rector también está considerando ampliar la Copa del Mundo de 48 a 64 equipos. Su decisión de pasar de 32 a 48 equipos para el torneo de este verano ya ha provocado acciones legales por parte de algunas ligas europeas, las cuales denuncian que el organismo está llevando al límite un calendario de partidos ya de por sí saturado.

Otros organismos deportivos —entre ellos las ligas de fútbol de España y Francia— han creado entidades comerciales independientes para atraer capital externo.