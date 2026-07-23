Caso Factop: en qué están los ejecutivos de LarrainVial que fueron recientemente sobreseídos

Durante lo que duró su arista, todos se mantuvieron al interior del holding. Solo dos vieron modificados sus cargos originales.

Estas últimas semanas, LarrainVial despejó uno de los grandes fantasmas que pesaron sobre la compañía por el Caso Factop. El pasado miércoles, se certificó el sobreseimiento de los ocho integrantes del grupo financiero que fueron investigados en la causa.

Ese desenlace fue el resultado del cumplimiento de las condiciones de la suspensión de la investigación para los personeros de la compañía, que incluyeron no ser formalizados por otro delito y firmar periódicamente en una comisaría de Carabineros, ambas durante el período de un año.

De esta manera, socios y ejecutivos de filiales dieron por cerrada su arista por la que debieron dejar parte de sus cargos en directorios y sus puestos en la gestora LarrainVial Activos.

Pese a las salidas de la administradora, durante lo que duró la investigación por el caso, siguieron al interior del holding. “Los ocho cuentan con nuestro total respaldo”, señaló el presidente del grupo LarrainVial, Fernando Larraín, en enero de 2025, a días de la formalización.

En tanto, solo dos integrantes de LarrainVial vieron modificados sus cargos originales.

Tras ser el icónico director ejecutivo de LarrainVial por una década, Manuel Bulnes renunció a sus labores ejecutivas al estallar el caso. Durante el período hasta el sobreseimiento, se mantuvo como socio y hoy es presentado por la firma como asesor de la matriz.

Por su parte, el exgerente general de LarrainVial Activos, Claudio Yáñez, asumió como gerente para Latinoamérica del negocio de distribución de productos de terceros (DP3, al interior de la compañía).

Los que mantuvieron sus puestos originales

Del directorio de la administradora, Andrés Bulnes se mantuvo como gerente de distribución institucional de LarrainVial; Sebastián Cereceda retuvo su cargo de gerente de finanzas corporativas; y Andrea Larraín ocupó su anterior cargo de gerenta corporativa de gestión y planificación de la matriz. Los tres también se mantienen como socios del grupo.

Jaime Oliveira, quien también formó parte de la mesa, continuó como director de negocios inmobiliarios del holding, mientras que el también directivo de la AGF, José Correa, siguió como gerente general de la división de deuda privada de Activa, el brazo de activos alternativos de LarrainVial.

El también socio Felipe Porzio, quien también fue imputado en la causa, renunció al estallar la arista a su cargo de director de la corredora de bolsa del grupo, pero se mantuvo como director del área de Finanzas Corporativas.