Caso Factop: tribunal sobresee a ocho integrantes de LarrainVial por arista de fondo de deudas de Antonio Jalaff
Tras un año, cumplieron las condiciones de la suspensión de la investigación. La noticia fue informada internamente por el CEO de la firma, Andrés Trivelli.
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A poco más de año de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para una suspensión de procedimiento, LarrainVial logró cerrar su arista penal en el bullado caso Factop.
Este lunes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago certificó el sobreseimiento de los ocho integrantes de la financiera que fueron investigados en la arista del fondo de inversión “Capital Estructurado I”, creado para saldar deudas de Antonio Jalaff y administrado por la gestora LarrainVial Activos.
La salida alternativa se aplicó para los exdirectores de la AGF -Andrés Bulnes, Jaime Oliveira, José Correa, Sebastián Cereceda y Andrea Larraín-, su exgerente general -Claudio Yáñez-, y los socios de la matriz del grupo -LarrainVial SpA-, Manuel Bulnes y Felipe Porzio.
En detalle, el desenlace fue el resultado del cumplimiento de las condiciones de la suspensión de la investigación para los personeros de LarrainVial, que incluyeron no ser formalizados por otro delito y firmar periódicamente en una comisaría de Carabineros, ambas durante un período de un año.
La salida alternativa para los ocho integrantes de la firma fue otorgada originalmente el 18 de junio de 2025, y confirmada por la Corte Suprema a finales de octubre pasado.
El tribunal destacó en la instancia su irreprochable conducta anterior y su colaboración en la investigación para acceder a la suspensión.
Trivelli: “Ha sido un período difícil”
El cierre del caso para los ejecutivos de LarrainVial fue celebrado al interior de la compañía, que anunció el fin del proceso mediante un comunicado interno firmado por el gerente general de la matriz, Andrés Trivelli, enviado este martes.
“Junto con saludarlos, queremos compartir con ustedes que ayer 13 de julio, el IV Tribunal de Garantía de Santiago certificó el sobreseimiento definitivo de los ocho integrantes de LarrainVial -Andrea Larraín, Andrés Bulnes, Claudio Yañez, Felipe Porzio, Jaime Oliveira, José Correa, Manuel Bulnes y Sebastián Cereceda- en el marco de la arista penal del caso Fondo Capital Estructurado I, dictado el pasado 25 de junio, poniendo fin a dicho proceso”, informó mediante una misiva a los trabajadores de la firma a la que accedió DF.
El principal ejecutivo del holding reconoció que el tiempo en que se vieron ligados al caso fue “injusto y complejo”. Afirmó que, durante dicho período, “velamos permanentemente por el mejor interés del fondo y de sus aportantes, incluyendo la compensación de aquellos clientes que se vieron afectados por terceros que utilizaron indebidamente nuestra marca”.
“Ha sido un período difícil para la compañía y, especialmente, para los ocho miembros de nuestro equipo, quienes han demostrado siempre gran fortaleza, compromiso y profesionalismo, constituyendo un ejemplo para todos”, añadió Trivelli.
En esta línea, concluyó que “hoy seguimos mirando hacia adelante, con el mismo entusiasmo, rigor y estándar que ha caracterizado siempre nuestro trabajo”.
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