Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

Quinta jornada de formalización de caso Sartor: audiencia se extenderá hasta mitades de la próxima semana

Este jueves comenzarán las intervenciones de las defensas, de la mano de los abogados de Pedro Pablo Larraín, que alegarán por tres horas.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 10:12 hrs.

Fondos de inversión Sartor fiscalía Poder Judicial Cristóbal Muñoz
<p>Quinta jornada de formalización de caso Sartor: audiencia se extenderá hasta mitades de la próxima semana</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Proyecto misceláneo queda listo para ser ley tras aprobación del Senado a compensación de recursos a municipios
2
Empresas

Hacienda Chada, líder del agro con 1.700 trabajadores en temporadas de cosecha, logra acuerdo de reorganización y evita quiebra
3
Empresas

Presidente del CPI advierte que congelamiento de obras concesionadas abre un flanco para la banca: “Es una señal gravísima”
4
Empresas

CCU eleva sus pérdidas en el segundo trimestre pese a mejora del negocio en Chile
5
Regiones

“No lo vamos a permitir”: gobernador Giacaman se rebela contra decisión de Hacienda de paralizar corredores viales del Gran Concepción
6
Empresas

Codelco suspende operaciones en Andes Norte de El Teniente por sismicidad: afecta a cuatro empresas y más de 20 contratos
7
Mercados

José Manuel Silva y apertura de Codelco en bolsa: “No discutirlo es terraplanismo económico”
8
Economía y Política

Comisión de Hacienda aprueba exprés y pasa a Sala el proyecto que extiende la rebaja al crédito hipotecario y crea un subsidio estatal potenciado
VER MÁS
Presentado por:

Todos

Podcast

Video

Contenido reciente

VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete