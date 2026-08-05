Quinta jornada de formalización de caso Sartor: audiencia se extenderá hasta mitades de la próxima semana
Este jueves comenzarán las intervenciones de las defensas, de la mano de los abogados de Pedro Pablo Larraín, que alegarán por tres horas.
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La masiva formalización por el caso Sartor se extenderá hasta al menos la mitad de la próxima semana. Así lo reveló la jueza Paulina Moya, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, durante la mañana de este miércoles en la quinta jornada de audiencia.
En el marco del debate por la solicitud de la Fiscalía respecto de establecer prisiones preventivas para Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante, la magistrada distribuyó el orden en que intervendrán las partes en la discusión.
Así, detalló que durante este miércoles terminarán las exposiciones de los querellantes que apoyan la petición del Ministerio Público, mientras que un día después, vendrá el turno de las defensas.
El orden que expondrán los abogados de los imputados se definió según la duración comprometida con el tribunal para sus alegatos, los que totalizan 14 horas en conjunto.
El jueves 6 de agosto, comenzará las intervención de la defensa Pedro Pablo Larraín, a través del penalista y socio de Winter Etcheberry, Jaime Winter, por un espacio de tres horas; luego le corresponderá exponer a la defensa de Juan Carlos Jorquera, quien si bien enfrenta arresto domiciliario total y no prisión preventiva, sus abogados alegarán por una hora en busca de una cautelar de menor intensidad.
El viernes, tomará la palabra la defensa de Carlos Larraín, encabezada por Catherine Lathrop, por una duración estimada de cuatro horas.
Abogados de Clark expondrán cuatro horas
Para la próxima semana, el lunes quedó reservado para los abogados de Michael Clark, comandados por Bernardo Rosenberg, que responderá a las imputaciones por parte de la Fiscalía por cuatro horas, según informó al tribunal. El martes, en tanto, alegarán las defensas de Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez, por dos horas cada una.
Finalmente, el miércoles será el turno de las réplicas, tanto para el Ministerio Público, los querellantes y las defensas.
Pese a la programación anunciada por la jueza Moya, aún no habría claridad de cuándo se dará la resolución del tribunal respecto de las cautelares pendientes para los hermanos Larraín, Clark, Yáñez, Bustamante y Jorquera.
Cabe recordar que ya hay cinco medidas decretadas por el tribunal: arresto domiciliario total intensivo para Óscar Ebel, Alfredo Harz y Hugo Baranda; y arresto domiciliario parcial para Mauro Valdés y Miguel León.
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