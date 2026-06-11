Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa

Sartor presentó la solicitud de reorganización ante el 15º Juzgado Civil de Santiago el 4 de junio.

La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.

Asesorías e Inversiones Sartor S.A., cuyo principal socio es Pedro Pablo Larraín, abrió una nueva arista del bullado caso que lleva el nombre de la fallida AGF. La sociedad solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización para “retomar la estabilidad financiera”.

Asesorada por el abogado Luis Felipe Castañeda, la empresa sostuvo en su presentación a la justicia que mantiene actualmente “una cartera diversificada de financiamientos e inversiones” cercana a los $ 20.000 millones.

También, mencionó financiamientos y participación en diversos proyectos inmobiliarios en la ciudad de Santiago, principalmente, en el sector oriente, por unos $ 2.500 millones, además de saldos de pago por proyectos -“bien ejecutados en el área del deporte”, dijo- por aproximadamente $ 2.500 millones.

Luego, la sociedad de Larraín se refirió a su actual situación: “El normal desarrollo de los negocios de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. ha sido afectado en los últimos meses porque una de sus filiales, Sartor Administradora General de Fondos (AGF), fue intervenida ilegalmente a fines de 2024 por la anterior administración de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), materia que hemos impugnado y está siendo vista actualmente en tribunales de justicia”.

El caso concluyó con sanciones a exdirectores y al exgerente general de Sartor con millonarias multas. El regulador acreditó graves infracciones a la normativa, como entrega de información falsa al mercado y préstamos irregulares de dineros de aportantes a empresas relacionadas.

Sartor AGF interpuso un reclamo de ilegalidad para frenar su liquidación y en noviembre del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó esta acción en fallo unánime, respaldando el actuar de la CMF.

La empresa recurrió a la Corte Suprema, proceso que se encuentra en tramitación.

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“La estabilidad financiera”

En su solicitud de reorganización, Asesorías e Inversiones Sartor aseguró que mantiene inversiones por cerca de $ 15.000 millones en distintos fondos de su filial AGF, los que están en proceso de liquidación por instrucción de la CMF a través de terceros.

“Algunos de estos fondos ya han tenido una tasa de recuperación sobre el 50% del capital invertido y están en pleno proceso de cobro de acreencias, lo que permite proyectar una tasa muy superior a la actual, pese por ejemplo, al natural castigo que sufre la liquidación acelerada y poco competitiva de activos alternativos, más aún en un escenario económico desafiante”, sostuvo la sociedad.

Agregó que la situación actual de la matriz Asesorías e Inversiones Sartor S.A. es de falta de liquidez, hasta que avance y luego concluya el proceso de liquidación de los fondos actualmente en curso, con la posterior devolución de los recursos involucrados.

“En virtud de lo anterior, Asesorías e Inversiones Sartor S.A. tiene plena certeza en que gracias a las medidas adoptadas para proteger la caja de la compañía; la gran calidad y buen valor de la inversiones y financiamientos que mantiene; sumado a una reestructuración de sus pasivos mediante el presente procedimiento de reorganización judicial, le permitirán continuar desarrollando su negocio y retomar la estabilidad financiera con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”, aseguró la firma.

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Los cuestionamientos del acreedor

Sartor presentó la solicitud de reorganización ante el 15º Juzgado Civil de Santiago el 4 de junio, y, cinco días después, Bci Corredores de Bolsa, asesorada por los abogados Ignacio Ried y Carlos Badilla, adjuntó un "téngase presente" ante el juzgado civil.

“La solicitante ha actuado con manifiesta mala fe procesal, ocultando a este tribunal la existencia de un procedimiento concursal de liquidación forzosa previo a estos autos”, señalaron los abogados, quienes recordaron que, en enero del año pasado, presentaron una solicitud de liquidación forzosa (quiebra) contra Sartor por una deuda impaga superior a los $ 5.700 millones, ante el 13º Juzgado Civil de Santiago.

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Los abogados del demandante señalaron que Sartor opuso una serie de excepciones a la liquidación, las que fueron rechazadas, con costas, en sentencia del 7 de mayo de 2026, en la cual el tribunal dispuso que dictará una resolución de quiebra.

“Resulta inexplicable que, existiendo un procedimiento concursal previo, vigente y en una etapa procesal avanzada, referido a la misma deudora y destinado a resolver precisamente su situación de insolvencia, Sartor S.A. haya solicitado su reorganización concursal ante otro tribunal, omitiendo toda referencia al primer proceso, generando de forma deliberada una situación de litispendencia, con el consiguiente riesgo de existir resoluciones contradictorias”, señalaron los abogados de Bci Corredores de Bolsa.

En este mismo juicio ante el 13º Juzgado Civil de Santiago, Sartor presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones, en el cual solicitó que revocar la sentencia de liquidación y se acoja su petición de someterse a un procedimiento concursal de reorganización.

"Sartor Asesorías y Servicios, ha solicitado su reorganización concursal, toda vez que no existe ningún impedimento legal para el ejercicio del legítimo derecho a iniciar este procedimiento", dijo a DF el abogado Luis Felipe Castañeda, quien anunció: "Nos hacemos expresa reserva de las acciones que pudieran originarse tanto en los dichos vertidos por BCI Corredores de Bolsa en sus escritos, como las que emanen de las actuaciones que ha ejecutado tanto e procesos judiciales como fuera de ellos".