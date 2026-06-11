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Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa

La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 11:30 hrs.

J. Troncoso Ostornol Sartor
<p>Sartor presentó la solicitud de reorganización ante el 15º Juzgado Civil de Santiago el  4 de junio.</p>

Sartor presentó la solicitud de reorganización ante el 15º Juzgado Civil de Santiago el 4 de junio.

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