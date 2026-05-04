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Caso Sartor: Fiscalía realiza allanamiento en Centro Deportivo Azul de la Universidad de Chile

Las diligencias se repitieron en otros domicilios de sociedades vinculadas al expresidente de Azul Azul, Michael Clark.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 13:18 hrs.

Cristóbal Muñoz Sartor AZUL AZUL fiscalía
<p>La misma diligencia se repitió en otros tres domicilios de sociedades vinculadas al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, además de su domicilio personal.</p>

La misma diligencia se repitió en otros tres domicilios de sociedades vinculadas al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, además de su domicilio personal.

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