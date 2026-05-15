Minsal defiende recortes de presupuesto: dice que son para "mejorar la eficiencia en gestión" y "reducir gastos innecesarios"

El ajuste de 2,5% en la cartera encendió alarmas entre especialistas y funcionarios del sector salud.

Tras confirmarse un recorte de un 2,5% en su presupuesto, lo que encendió alarmas entre especialistas y funcionarios del sector, el Ministerio de Salud salió al paso para asegurar que el ajuste ha sido diseñado "resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud".

"Si bien algunos montos difundidos pueden parecer elevados al presentarse de manera aislada, es importante contextualizarlos respecto del presupuesto total de cada establecimiento. En promedio, los ajustes representan sólo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales", dijo la cartera liderada por May Chomali.

En esa línea, planteó que los recortes para el Hospital Sotero del Río corresponden solo a 1,1% del presupuesto operacional; en el Hospital del Salvador al 1,4%; y en el Hospital Regional de Antofagasta al 1,2%.

"Asimismo, en Atención Primaria de Salud el ajuste final corresponde sólo al 0,5%, manteniéndose intacta la entrega de medicamentos, la estrategia de APS Universal y el fortalecimiento de la red pública", aseguró el Minsal.

Y cerró: "Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas".