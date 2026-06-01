Kast empujará la ley de Transferencia Tecnológica y aboga por "diseñar y entrenar" IA en Chile

El Presidente Kast relevó el papel de la inteligencia artificial en su primera cuenta pública. Crédito: Cámara de Diputados

El la cuenta pública, el mandatario planteó en ciencia y tecnología pasar de exportar materias primas a capturar valor de las cadenas tecnológicas del futuro, y puso a la inteligencia artificial como eje de su política científica.

Uno de los temas sectoriales que tocó el Presidente José Antonio Kast durante su primera cuenta pública fue la ciencia y tecnología, con acento en inteligencia artificial (IA).

Sin embargo, tal como ocurrió en otras áreas, no hubo anuncios concretos, aunque señaló que impulsaría el proyecto de ley de Transferencia Tecnológica y Conocimiento y continuaría con políticas como fortalecer la capacidad de cómputo y los centros de datos.

En su discurso, el mandatario destacó que “Chile cuenta con una comunidad científica de excelencia, universidades de nivel internacional, centros de formación técnica y de capacidades de investigación reconocidas en múltiples áreas estratégicas”.

Afirmó que el desafío no es solo generar más conocimiento, sino transformarlo en innovación, emprendimiento, nuevas industrias y crecimiento económico.

“(Lo lograremos) mediante el impulso del proyecto de ley de Transferencia Tecnológica y Conocimiento”, dijo.

Este proyecto está actualmente en su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados luego de ser aprobado en el Senado el 13 de mayo. En lo grueso, el mensaje presidencial -ingresado en abril de 2024 durante el gobierno anterior- busca promover la investigación, facilitar la transferencia de investigaciones de la academia al mercado y eliminar los obstáculos para la creación de empresas de base científica tecnológica.

Economía de la IA

El mandatario también se refirió a la “economía de la inteligencia artificial” y dijo que “seguiremos fortaleciendo” la capacidad de cómputo, energía competitiva, conectividad, centros de datos y talentos especializados.

“Chile debe pasar de exportar principalmente materias primas a capturar una mayor parte del valor que generan las cadenas tecnológicas del futuro. El objetivo es que la revolución de la inteligencia artificial no solo se consuma en Chile. Queremos que también se diseñe y se entrene en Chile, se construya y se genere empleo desde Chile”, afirmó el Presidente Kast.