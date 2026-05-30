De Codelco al campo: los nuevos planes de Máximo Pacheco

Después de dejar la presidencia de Codelco, Máximo Pacheco volverá a concentrarse en los negocios agrícolas e inversiones que ha desarrollado durante la última década, desde viñas y manzanos en Casablanca hasta plantaciones de avellanas en el Maule.

Tras casi cuatro años al frente de Codelco, Máximo Pacheco dejó este lunes 26 de mayo la presidencia del directorio de Codelco, en medio de fuertes cuestionamientos a la cuprera estatal por una sobreestimación en las cifras de producción de 27 mil toneladas de cobre.

El exministro de Energía en Bachelet 2, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y militante PS, previo a Codelco desarrolló una destacada carrera profesional en el mundo privado. Comenzó en la banca como analista del Banco de Osorno y luego fue gerente de planificación del Banco de Talca.

Más tarde fue una figura relevante de la neozelandesa Carter Holt Harvey en Chile y posteriormente ascendió dentro de International Paper, una de las mayores compañías forestales del mundo. Allí llegó a desempeñarse como vicepresidente para América Latina, presidente para Brasil y máximo ejecutivo para Europa, África, Medio Oriente y Rusia, por lo que estuvo más de una década fuera de Chile.

En 2014 regresó al país para asumir como ministro de Energía durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2016 y posteriormente participó en la campaña presidencial de Ricardo Lagos, antes de volver a sus actividades empresariales.

Paralelo a su regreso al país compró un campo de más de 100 hectáreas en Casablanca. Allí desarrolla una intensa actividad agroindustrial con plantaciones de uvas viníferas de Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Noir que vende a Concha y Toro. Además desarrolla un proyecto de manzanas orgánicas para vender en el mercado local para el que ha invertido en sistemas de riego, tranques de acumulación de agua e infraestructura agrícola. Tiene también producción de olivos, frutos secos y ganado bovino.

Su apuesta por el agro no se limita a Casablanca. En 2023 participó en la creación de Agrícola e Inversiones Tolstoi SpA, sociedad mediante la cual adquirió junto a otros empresarios cinco predios en Longaví, región del Maule. El proyecto considera cerca de 90 hectáreas destinadas a la producción de avellanas europeas y castañas.

A través de sus sociedades familiares también mantiene inversiones financieras e inmobiliarias. La principal es Inversiones Pushkin Limitada, considerada la matriz de buena parte de su patrimonio. Desde ella controla Inversiones Chejov S.A., dedicada a fondos y sociedades de inversión; e Inversiones La Traviata SpA, ligada al negocio inmobiliario.

Ahora ya afuera de Codelco, Pacheco se fue a Tongoy, región de Coquimbo, de vacaciones, y a su regreso pretende dedicarse de lleno a sus negocios agrícolas.