En medio de éxitos en Colo Colo y polémica por robo en casa de cambio: en qué están los negocios de Arturo Vidal

Arturo Vidal vive un buen momento en la cancha. Colo Colo viene de ganarle el clásico a la UC el domingo pasado, lidera el Campeonato Nacional y ya se habla de la mejor escuadra alba del siglo por rendimiento.

Pero fuera del campo la historia es otra. En los últimos días el “Rey” fue parte de una polémica, luego de que se conociera que un amigo suyo, Ignacio Rodríguez, había sustraído $50 millones de la caja fuerte de la casa de cambio Money Global, donde trabajaba como jefe de local, para entregárselos a Vidal en tres operaciones realizadas en enero, en el domicilio del jugador en Colina. El descalce se descubrió en marzo, Money Global denunció el hecho a la Fiscalía Centro Norte, Vidal declaró como testigo ante la PDI el 18 de mayo y al día siguiente devolvió los 50 millones en dos cuotas.

Más allá del episodio, Vidal tiene un sueldo abultado en Colo Colo (de $100 millones bruto), el más alto del fútbol chileno, que complementa con un entramado de sociedades y negocios paralelos. Hace justo un año, este medio reveló que el jugador constituyó King 23 SpA, sociedad de inversiones de la que cuelga King 23 Clothes SpA, dedicada al vestuario. Según documentos, la administración legal la lleva Javier Rodríguez, asesor cercano del jugador y hermano de Ignacio, el mismo que sustrajo los fondos de Money Global. Y participa también Inversiones Vidal Matus SpA, vehículo de más de diez años en el que figura su ex pareja, María Teresa Matus.

Antes ya había estado en el negocio textil con King Miami Outlet, tienda de ropa importada cuya sucursal en Coquimbo terminó en litigio con la inmobiliaria del local. También probó con el vino, en alianza con la viña Lagar de Codegua. Y el año pasado se asoció con la gestora Galgo Capital, fundada por exejecutivos de los family offices Solari Donaggio, Von Appen y Yaconi Santa Cruz, para lanzar Sin Miedo Burgers, una hamburguesería que opera por delivery.

Además, hoy el RUT de Vidal aparece en la nómina del Servicio de Impuestos Internos de Contribuyentes de Difícil Fiscalización, una lista que el propio organismo utiliza para agrupar a quienes presentan comportamientos que dificultan el control tributario.