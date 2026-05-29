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En medio de éxitos en Colo Colo y polémica por robo en casa de cambio: en qué están los negocios de Arturo Vidal

El King vive un buen momento en la cancha.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 18:52 hrs.

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<p>En medio de éxitos en Colo Colo y polémica por robo en casa de cambio: en qué están los negocios de Arturo Vidal</p>

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