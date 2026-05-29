El poderoso ejecutivo francés que inició la colusión en Sodexo… y misteriosamente no fue acusado por ella

Aunque la FNE acusó a Pluxee y Edenred por una colusión que se habría extendido por años en el mercado de beneficios para trabajadores, el requerimiento dejó fuera a Thierry Guihard, ex gerente general de Sodexo Beneficios en Chile, a quien el propio organismo atribuye un rol en el origen de la coordinación entre ambas compañías. Hoy integra el comité ejecutivo global de Pluxee.

El común de los mortales se sorprendió este martes cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó de colusión a las francesas Pluxee (hasta 2023 llamada Sodexo Beneficios) y Edenred, popularmente conocidas por sus vales y tarjetas de alimentación que se entregan a trabajadores.

Pero a abogados, gerentes y empleados que conocen la investigación desde 2021, cuando se allanó la casa de distintos ejecutivos involucrados, fue otra cosa la que les sorprendió. Thierry Guihard no estaba en la lista de requeridos. No se pidieron multas ni sanciones para él. Guihard era el CEO de Sodexo Beneficios en Chile cuando inició la colusión y es el mismo relato de la FNE el que le atribuye haber sido uno de los que inició la coordinación en 2013.

El cartel, escribió la Fiscalía, se originó cuando llegó a Chile, como gerente general de Edenred, el francés Philippe Blecon. Ahí comenzó un intercambio de correos y contactos con Guihard, que estaba en su principal competidora, y terminaron acordando no entrar en una guerra de precios y “compensarse” por la pérdida de ciertos clientes.

“Je suis en argentine mais je voulais échanger sur la gran compra de gendarmería”, le escribía Guihard a su homólogo, para juntarse a hablar de una licitación de esa institución. La nacionalidad francesa en común llevó a que entre ambas empresas se denominaran el uno al otro como “primos”, incluso frente a otros trabajadores de la compañía, según cuentan personas que se empleaban allí en la época.

La FNE requirió contra Blecon -de hecho, es uno de los que colaboró con la investigación y se acogió a delación compensada-, pero no contra Guihard. Por el lado de Sodexo/Pluxee, de manera personal, sólo pidió una multa de US$ 104 mil para Santiago Machado, quien sucedió al francés en 2017 y se quedó hasta unos meses después de que allanaran su domicilio.

Según declaró el propio Machado a la Fiscalía, Guihard, de manera directa, le pasó la posta de la coordinación con los primos. “No recuerdo que coincidimos los tres (con Guihard y Blecon), pero… pero no hubo discusión de que el acuerdo seguía”, dijo.

La Fiscalía ha sido consultada y ha descartado referirse a las razones detrás de la ausencia de Guihard entre los requeridos. Distintas fuentes que participan del caso descartan hacer teorías al respecto y repiten la misma palabra para definir la situación: extraña. La FNE sí tomó contacto con el europeo y, de hecho, en el escrito que ingresó a tribunales cita una declaración que realizó Guihard ante la institución el 4 de septiembre de 2025.

Dicha ausencia llama particularmente la atención entre las personas que han participado del caso, porque se ha convertido en uno de los hombres claves de la francesa a nivel mundial. Cabe recordar que Sodexo y su filial son una multinacional de talla global: Pluxee tiene más de 500 mil empresas clientes, llega a 37 millones de consumidores y tiene 1,7 millones de comercios afiliados. En 2025, tuvo ingresos por 1.287 millones de euros.

Y Guihard ha escalado dentro de esa estructura. Tras salir de Chile, pasó a liderar las operaciones como CEO en México y posteriormente, en 2021, saltó a ocupar el mismo puesto en Brasil, una de las principales operaciones de la firma a nivel mundial.

Esto lo ha llevado a formar parte del Comité Ejecutivo de Pluxee en todo el planeta, reportándose directo a Aurélien Sonet, CEO de la firma de beneficios.

Vale decir que después de Guihard y Machado, asumió como gerente general de la filial el director comercial, Gonzalo Hernández, pero también dejó el puesto en febrero. Ahí, un francés volvió a tomar el cargo: Stéphane Michelin.

Y a él le tocó esta semana citar a los trabajadores de la empresa luego de que la bomba estallara, que además han enfrentado un escenario complejo al interior de la firma, luego de que ésta perdiera una de sus licitaciones con Junaeb, uno de los principales negocios que tiene.

“Por ahora esperamos los resultados de la investigación y seguimos trabajando con normalidad”, transmitió el actual gerente de la filial chilena.