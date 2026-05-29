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Eduardo Frei inauguró exposición de Jimmy Scott en su casa paterna

El exmandatario llegó esta semana hasta la Casa Museo Eduardo Frei Montalva para celebrar la apertura de la exhibición que muestra parte del trabajo del legendario dibujante. En el evento Frei contó anécdotas relacionadas a su hogar y realizó una visita guiada por la casa.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 10:47 hrs.

Política Arte Cultura
<p>Eduardo Frei inauguró exposición de Jimmy Scott en su casa paterna</p>

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