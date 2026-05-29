Eduardo Frei inauguró exposición de Jimmy Scott en su casa paterna

Eduardo Frei Ruiz-Tagle entra a la fue su casa durante 26 años. Es jueves a las 11 de la mañana y la ocasión es inaugurar la muestra “Jimmy Scott, tres momentos” que despliega parte del trabajo del dibujante en la Casa Museo EFM. El exmandatario saluda a Scott y también a Carlos Schaerer, director de El Mercurio.



“Recibir a Don Jimmy aquí es un agrado y una alegría. Es un genio de la noticia, transformar una idea en un dibujo es algo que yo no podría lograr ni en 100 años. Para mí los trabajos manuales en el colegio eran una tragedia”, dice riendo. Parte de la exposición -abierta con entrada liberada hasta el 2 de agosto- incluye dibujos realizados durante los años 60 por Scott para ilustrar textos escolares de la reforma educacional impulsada por Frei Montalva.





Frei Ruiz-Tagle cuenta que entre 1934 y 1937 su padre se dedicó al periodismo y llegó a ser director del diario El Tarapacá en Iquique. Confidencia además que durante años su padre publicó incontables columnas y cartas firmando con un seudónimo que se llevó a la tumba. “¿Qué otra casa en Chile puede decir que vivieron dos presidentes en ella?”, dice el expresidente y agrega que incluso la Reina Isabel estuvo ahí, en la casa de la calle Hindenburg que desde 2008 funciona como casa museo y mantiene intacta los muebles, cuadros y objetos de la familia Frei Ruiz-Tagle.



“He tenido el placer de vivir”, declara Jimmy Scott durante unas palabras de agradecimiento a los presentes. Luego Eduardo Frei encabeza una visita guiada por la casa, llena de recuerdos y anécdotas: fotos de su padre regando el jardín, actividad que realizaba al volver a casa después del trabajo, cuenta el exmandatario. El repaso por el árbol genealógico de los Frei llegados a comienzos del siglo XX desde Suiza o la historia del famoso retrato de Frei Montalva del artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín pintado en pocos minutos en Cerro Castillo con Vivaldi de fondo, recuerda Frei Ruiz-Tagle, mientras continúa el recorrido por el que fue su hogar.