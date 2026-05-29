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Tasa de desocupación nacional sube a 9,1% en el trimestre febrero-abril, su nivel más alto en casi cinco años, impactada por el alza en mujeres

El Instituto Nacional de Estadísticas informó que en 12 meses, la desocupación registró un ascenso de 0,3 puntos porcentuales (pp.), producto del aumento de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,7%).

Por: Por R. Martínez y C. León

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 09:00 hrs.

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<p>En las mujeres, la tasa de desocupación volvió a subir a un 10,5%, mientras que en hombres descendió levemente a 8,0%. (Foto: Aton Chile)</p>

En las mujeres, la tasa de desocupación volvió a subir a un 10,5%, mientras que en hombres descendió levemente a 8,0%. (Foto: Aton Chile)

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